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В Евросоюз без виз состав отправится. Грузия тронулась. А кто останется?

17:4928.03.2017
(обновлено: 18:55 28.03.2017)
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Флаг Евросоюза во время митинга в Тбилиси
© AFP 2017/ Vano Shlamov
Не жизнь наступила у граждан Грузии, а благодать. В Европу без визы. На 90 дней за полгода. Хоть сразу отгуляй, хоть по частям. И никакой работы. Они, может, и рады бы – но нет. Увидят в ЕС грузина с метлой, ею же и выметут. Мечта!

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

В Евросоюз без виз состав отправится. Грузия тронулась. А кто останется?
Пожалуй, больше других за Грузию сегодня должна чистосердечно и без всякой этой жовто-блакитной зависти порадоваться Украина. Но не станет. Ведь мало того, что она только следующая и с открытой датой, так теперь от поведения грузин в Европе будет зависеть, захочет ли ЕС видеть у себя еще и украинцев. Хотя они как минимум не хуже. Все ж необходимое есть. И Россия агрессивная под боком, и неподъемные проблемы внутри, и желание смыться из собственной страны.

Продажа флажков Евросоюза и Украины в Киеве, Украина
© AFP 2017/ Angelos Tzortzinis
Мнение: решение ЕС по визам совсем не такое, которого ждали украинцы

Однако Киеву в ожидании европейского чуда только и остается, что перепевать Шевченко. Дивлюсь я на небо тай думку гадаю: чому не грузин я, чому не летаю? Чому ты, ЕС, мне безвиза не дав? Я б с ненькой расстався мгновенно, стремглав. Но не все сразу, решили в Брюсселе. И лишь воспитание помешало ему объявить об этом более доходчиво. "В очередь, сукины дети, в очередь!", – как сказал один небезызвестный персонаж, которому тоже совершенно неожиданно выпал шанс пожить по-человечески. Правда, недолго.

Вот и грузины получили такую возможность абсолютно безвизно. Пусть перед ними открывается и не весь мир, и не навсегда. Но 26 стран (вся Шенгенская зона плюс квартет очередников) и 90 дней в течение полугода.

Леонид Крутаков, политолог, публицист
© РИА Новости. Sputnik
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Хоть сразу все отгуляй, хоть по частям. При этом никакой работы. Они, быть может, и хотели бы приложить к чему-нибудь свои руки, но – нет. Увидят в Европе грузина с лопатой или, чего доброго, с метлой, ей же и выметут. Как говорится, дома пахать будете. А здесь только экскурсии, музеи, театры и прочие радости жизни. Приобщение, так сказать, к прекрасному. Одна сплошная благодать. Пересекать нельзя.

Этот день открытых дверей Грузия широко и массово отмечает с субботы. "Историческая победа", как назвали это дело в Тбилиси. Поэтому гуляли так, что вполне могли и перепутать, кто сегодня летит в ЕС. Знали, что первым без визы это должен сделать премьер Квирикашвили со свитой. Наверное, среди тех восьмисот пассажиров, что отправились в Европу без всяких штампов в паспорте, оказался и он. Не факт, что на своем рейсе. Хотя мудрить с выбором направления власти не стали. Решили по алфавиту. Вначале Афины, откуда, мол, пошла европейская демократия. Затем Брюссель, как ее, видимо, конечный пункт. 

В общем, в Евросоюз без виз состав отправится. Грузины тронулись, а кто останется? Впрочем, опасаться того, что все ее граждане разом рванут в Европу, Грузии точно не стоит. Все-таки без виз – это не без денег. И даже либеральное отныне пересечение границы сохраняет все те же жесткие правила  – билет в оба конца и, как минимум, полсотни евро в сутки. А в этой стране далеко не везде столько в месяц получают. Но это ведь совсем другие истории.

Официальная же благодарность МИД звучит, как тост: "Грузия возвращает свое место в европейском сообществе". Правда, с условием, что не задержится. Поэтому, подхватят европейцы, выпьем же за то, чтобы Грузия, как бы глубоко она в ЕС ни забиралась, никогда бы не забывала, что у нее всего 90 дней. Там же еще и Украина побывать хочет.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное – ВКонтакте.

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И, конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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Irina Ostrovskaya
Самий короткий анекдот:,,Грузин-дворник.,,
18:17
28.03.2017
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