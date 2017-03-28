В эту балканскую республику Пентагон вцепился еще при Обаме, но и Трамп особо не возражал. А его госсекретарь недавно призвал сенат быть с ней поласковей. Там люди грамотные сидят, особенно Маккейн, сами знают, что к чему. Откликнулись.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

29-й "скорый". Сенат США отправил Черногорию на четыре буквы Your browser does not support HTML5 audio

Быть может, в Черногории, даже если она сохранит прозападную власть, этот день не назовут историческим. Но его предтечей – наверняка. Ведь что из того, что 24 страны НАТО из 28-ми ратифицировали присоединение, как они ее называют, Монтенегро, если этого до сих пор не сделали в Вашингтоне. Но теперь, без малого через год после решения альянса взять эту страну к себе, уже и сенат США отправил ее на все четыре буквы. Пока не окончательно, но прямым текстом. Верхняя палата конгресса официально прекратила прения на эту тему и выставила вопрос о новом 29-м члене блока на голосование. Когда пройдет – неизвестно, зато известно, с каким результатом.

Впрочем, в нем изначально мало кто сомневался. Пусть в эту балканскую республику Пентагон вцепился еще при Обаме, но и Трамп особо не возражал против ее поглощения. А его госсекретарь Тиллерсон на прошлой неделе отправил сенаторам письмо с призывом быть с ней поласковей, отметив, что это "полностью отвечает интересам Соединенных Штатов". Каким, уточнять не стал. Там люди грамотные сидят, особенно Маккейн, сами знают, что к чему. Так и записали: "важно поддержать страну, разделяющую демократические ценности, против российской агрессии".

И без разницы, что самая страшная "российская агрессия" для Черногории – это нашествие туристов, иначе говоря, нашествие денег в бюджет. И не имеет значения, что одну из высших демократических ценностей – право народа на собственное мнение – Подгорица отвергла вместе с референдумом. Главное, правящая элита уже ведет себя как принятая. Армия, например – а здесь она тоже есть – на днях "героически" не позволила безоружной общественности почтить память жертв натовской бомбардировки Югославии. После такого акта "самопожертвования" сенату США сам блок велел раскрыть объятия.

Кое-что, правда, местная власть еще делает по старинке. Скажем, "вмешательство Москвы в парламентские выборы". Хорошо они с "бунтом" все придумали, не придраться. Разыграли российскую угрозу, как по нотам. Кстати, и по нотам тоже. Но Запад давно не практикует такие методы. Он перешел на киберстандарт провокаций. Тоже доказывать ничего не надо, обвинили хакеров – и все, никакой физической возни. В общем, есть еще, над чем поработать. Благо недолго. Территория маленькая, вооруженные силы – раз тысяча, два, расчет окончен.

И вроде бы ничего стратегического в ней нет, зато какая перспектива на Балканы открывается. Черногорию возьмут, Македонию дожмут, Босния с Герцеговиной и так под сапогом. Сербии деваться некуда. И не то чтобы именно она была для НАТО конечной целью. Тем более, уже была. Но ее премьер и без пяти дней президент Александр Вучич, уж на что, казалось, политик западного склада, а все равно перед выборами главы государства для уверенности не в Брюссель, а в Москву поехал. С этим же надо что-то делать. Как минимум, окружить. Естественно, заботой.

Что до Черногории, то ей последовательно и грубо меняют ориентацию. Хотя не сказать, чтобы с детства чувствовала в себе мужское начало. Напротив, женственность в ней выдавалась в самом что ни на есть неприкрытом виде. Загорала. Купалась в неге. Кокетничала с туристами, соблазняла их своими прелестями. Орудие – это против ее природы. Но потому НАТО и считает себя "доктором твоего тела", что пришить может кого и что угодно. Иными словами, была Черногория страной, а станет членом. И не важно, приживется или нет. Им главное, что в России таких не очень жалуют.

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