"Глобальное восстание людей": Ле Пен vs Меркель?

Действующие лидеры стран ЕС осторожны и корректны. Признают кое-какие былые ошибки и даже обещают работу над ними. А вот их противникам сдержанность совсем не к лицу: они уверены, что ветер дует в их паруса.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

Евросоюз погибнет. Никому не нужный, он пропадет с политической карты мира, уверена глава французского Нацфронта Марин Ле Пен. По ее мнению, пришло время разгромить глобалистов. И первые шаги к этому уже сделаны – в США избрали в президенты Дональда Трампа, Британия выходит из ЕС. А выборы во Франции продолжат "глобальное восстание людей".

Что ж, кандидат, который лидирует по результатам многих соцопросов, вправе озвучивать свои прогнозы. А вот некоторые действующие политики, которым, к тому же, блестящего продолжения карьеры пока никто не может гарантировать, стараются быть осторожнее и обещают провести работу над ошибками. Не напрасно же анализ проводили, в Риме специально для этого собирались.

Канцлер Германии Ангела Меркель признала, что ЕС "не все сделал хорошо", а что-то и вовсе не доделал. Отметила, впрочем, что, несмотря на это, была создана хорошая основа.

Маастрихтский договор, который оформил создание ЕС, был подписан в 1992 году, а Римский договор, положивший начало Европейскому экономическому сообществу – и вовсе 60 лет назад. То есть прошло уже вполне достаточно времени для того, чтобы продвинуться немного дальше основы.

Но, похоже, все последующие шаги хоть и казались вначале перспективными и правильными, в итоге вели в основном к неудачам. Вводя свободу передвижения, никто почему-то не подумал о безопасности и защите внутренних границ. Создавая единую валюту, никто не позаботился о том, чтобы сделать ее сильной и устойчивой к кризисам. Именно эти проблемы назвала Ангела Меркель в качестве основных промахов. А ведь евро и Шенген – это то, без чего Евросоюз представить невозможно. Но канцлер Германии не отчаивается – экономические проблемы рассчитывает решить с помощью банковского союза и механизма стабилизации, над чем ЕС сейчас активно работает.

Не нашлось, похоже, только готового решения, как защитить границы и взять под контроль миграцию. Иначе Ангела Меркель непременно озвучила бы рецепт. Но вместо этого она призвала Европу найти совместное решение. И сделать так, чтобы люди из других стран не бежали в ЕС. То есть разрешить кризисы, в частности, в Сирии. Было бы здорово, если бы это удалось. Но, судя по перечню неудачных решений, которые сама же Меркель и озвучила, европейцы не могут навести порядок у себя – а в таком случае в другие страны лучше вообще не соваться.

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