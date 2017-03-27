Мартин Шульц заранее провозгласит: мал регион, да дорог. В штабе экс-председателя Европарламента наверняка уже знали, как раскрутят этот триумфальный дебют. Казалось, Мартина ничто не остановит. И ему, наверное, тоже.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

Пробный Саар: у Шульца – первый блин. У Меркель – первое место Your browser does not support HTML5 audio

В иной ситуации пятая подряд победа христианских демократов в этой самой миниатюрной федеральной земле едва ли заслуживала бы особого внимания. Но сейчас даже очередной беспрецедентный успех евроскептиков из "Альтернативы для Германии", которая еще никогда не попадала в ландтаг Саара, вызвал меньше удивления, чем рутинное расположение двух главных партий ФРГ. Поскольку оно показало, что главная из них по-прежнему одна. 40%. Меркель здесь в благополучном 2012 столько не брала.

Хотя практически не напрягалась. Не то чтобы все пустила на самотек. Но у нее на повестке вещи гораздо масштабнее этого, как они для себя заранее решили, отнюдь не показательного клочка немецкой земли с электоратом, едва дотягивающим до одного процента от общего числа избирателей. Так бы и успокаивали себя, когда б случилось все иначе. Но не случилось. Пусть и указывало все на то, что этот пробный Саар станет для нового главы СДПГ победным. И это он, Мартин Шульц, торжественно провозгласит: мал регион, да дорог. В штабе экс-председателя Европарламента наверняка уже знали, как раскрутят этот триумфальный дебют символом грядущих перемен.

Но все, на что опять могут претендовать социал-демократы, это надоевшая, как изжога, роль младшего партнера в большой коалиции. Голосов партии "Левые" им для собственного альянса не хватит, а "зеленые" в местный парламент и вовсе не попали. А ведь от этого голосования на самом деле ожидали какой-то политической свежести. Открытие большого избирательного сезона с кульминацией 24 сентября на выборах в бундестаг, оно проходило через неделю после исторически стопроцентного утверждения Шульца лидером партии. Ее съезд провели так, чтобы успеть разогнаться. Казалось, Мартина ничто не остановит. И ему, наверное, тоже.

Но сколько раз твердили миру после Трампа: не верь прогнозам. В Сааре они обещали социал-демократам как минимум равенство с ХДС. Однако для СДПГ первый блин с Шульцем вновь оказался вторым. 11 пунктов отрыва. Это обидней, чем поражение. Это разгром. Пять лет назад здесь же они без Шульца получили больше. Хотя он сам все сводит к минимальной разнице в счете. Сравнив серию выборов 2017 года с футбольным матчем, он решил, что они всего лишь пропустили гол в начале игры. А 0:1, мол, отыгрывается.

Все так. Вот только похоже на то, что у социал-демократов капитан сменился, а установки – нет. По крайней мере, в планах Шульца на его канцлерские сто дней эксперты не увидели ничего, что отличало бы его от прежних редакций СДПГ. И в этом смысле поражение в Сааре для него даже полезней победы. Иначе так бы и думал, что внешнего "эффекта новизны" ему вполне хватит, чтобы взять бундестаг. Но как умное лицо еще не признак ума, так и новое лицо еще не признак новых мыслей. А они оказались Шульцу под стать – тоже, как анекдот, бородатыми.

"Я бы сразу приступил к решению двух вопросов: укреплению Евросоюза и упразднению неравенства, когда женщина при одинаковых условиях получает зарплату ниже мужчины", – расставил он свои приоритеты. Спрашивается, какой тогда в нем смысл, если женщина, на которой крепится Евросоюз, уже получает не меньше мужчины? И в процентах – тоже.

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