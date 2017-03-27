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ГЕРБ и лайф: болгарская диета

16:3227.03.2017
(обновлено: 18:36 27.03.2017)
01770
Парламентские выборы в Болгарии
© РИА Новости. Алексей Витвицкий
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В результате внеочередных парламентских выборов самое бедное государство ЕС осталось там, где привыкло быть, и откуда в этом веке пока не выбиралось.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

ГЕРБ и лайф: болгарская диета
Для лидера партии "Граждане за европейское развитие Болгарии", сокращенно ГЕРБ, Бойко Борисова власть – что для Марка Твена табак. Тоже вредная привычка. Сколько бы ни бросал, всякий раз успешно. У него, правда, пока это получилось лишь дважды, но оба – удачно. И в этом смысле он даже больший социалист, чем те социалисты, с которыми он на этих парламентских выборах воевал. По крайней мере, с таким талантом завершать правительственные пятилетки раньше срока в соцлагере он точно бы не пропал. Он, впрочем, и сейчас преждевременно ушел с поста премьера, чтобы не пропасть.

Теперь может думать, что все правильно сделал, когда в ответ на поражение его человека на президентских выборах своей отставкой фактически спровоцировал внеочередную избирательную кампанию. Для него это была, пожалуй, единственная возможность восстановить реноме правящей партии и взять реванш у социалистов за победу их Румена Радева. Удалось. К полной перезагрузке власти Болгария оказалась не готова. И даже если считать, что у них с Радевым ничья, то все равно в пользу Борисова, потому что это все-таки парламентская республика.

Парламентские выборы в Болгарии
© РИА Новости. Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Эксперт о выборах в Болгарии: раскол в обществе – не из-за отношения к ЕС

И ГЕРБ она менять не стала. Несмотря на то, что он не столько болгарский, сколько проевропейский. И его одного ей не хватит. Как не хватит и ему этих тридцати с чем-то процентов большинства. Эксперты поэтому не спешат признавать победу консерваторов безусловной. Все-таки им еще надо создать коалицию. А Борисов уже сказал, что будет делать это без компромиссов и точно не с социалистами. Те хоть и проиграли, но единицы. И если учесть, что президентом – их человек, можно допустить, что он не станет долго думать, кому предоставить право на формирование кабинета, если у Борисова что-то пойдет не так: ни шатко – ни валко, ни шибко – ни Бойко.

Но пока, судя по всему, у него все идет по плану. Однако беспокоить Болгарию должно даже не это. А то, что ее "момент истины" в ЕС словно и не заметили. Хотя здесь тоже была своя драматургия, надрыв и претензия на геополитику. Лидер социалистов Корнелия Нинова обещала в случае победы отменить антироссийские санкции. Экс-президент Росен Плевнелиев, играя на стороне Борисова, твердил о "руке Кремля". Румен Радев почти по голландскому образцу тоже рассорился с Турцией. Ничего не помогло. Запад остался безразличен. Вмешайся русские хакеры – и на них бы не отреагировал. Хотя две трети страны, вероятно, были бы и не против такого вмешательства.

Но в итоге самое бедное государство ЕС осталось там, где привыкло и откуда в этом веке пока не выбиралось. На дне Евросоюза. Все, чем республика еще может хоть что-то заработать, так это стать "лицом" одной известной фирмы. Болгария доказала, что благодаря ГЕРБу и его лайфу можно "похудеть" настолько, что тебя даже видно не будет. Пользы никакой, но затягивает. Или сил нет с этой "диеты" соскочить. Если только в следующий раз, когда Бойко Борисов опять захочет бросить власть.

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