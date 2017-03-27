США
28.0328 марта00:24МСК
USD57.02-0.40
EUR61.96+0.10
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Акценты

По плечу или по барабану? Экс-министр Украины будет "спасать" Пуэрто-Рико

15:5527.03.2017
(обновлено: 19:34 27.03.2017)
14141
Глава Минфина Украины Наталия Яресько
© AP Photo/ Efrem Lukatsky
Чем Наталия Яресько займется в Пуэрто-Рико? Да ровно тем же, чем и на Украине. Лечить страну с кредитным рейтингом "мусорного" уровня да еще с кошмарным внешним долгом. Рецепт, разумеется, украинский. Что, никому не жалко Пуэрто-Рико?

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

Ей все по плечу. Любая работа. Любая зарплата. За 625 тысяч долларов в год Наталия Яресько согласилась спасти экономику Пуэрто-Рико.

Новая должность бывшего министра финансов Украины – исполнительный директор Совета по финансовому управлению и контролю для Пуэрто-Рико (ассоциированного с США островного государства). Примечательно, что совет этот как специальная федеральная надзорная комиссия был создан по решению конгресса США в июле прошлого года. То есть ровно через три месяца после того, как Наталия Яресько лишилась украинского министерского портфеля. Видимо,  в США, гражданкой которых она является, действует сходное с российским правило о сохранении непрерывности трудового стажа, если работник болтался без дела не более трех месяцев.

Здание Национального банка Украины в Киеве
© Фото: Страница Нацбанка Украины в сети Facebook
Экономика Украины встала и пошла. Куда – знает только Порошенко

Так или иначе, именно на острове в Карибском море теперь лежит трудовая книжка новоиспеченной директрисы. И это, конечно, для нее – новый вызов. Потому что в Пуэрто-Рико все гораздо хуже, чем на "iсторичнiй батькiвщинi" госпожи Яресько, которую она уже спасла. Спасет и пуэрториканцев, судя по ее "иннаугурационному" спичу: "Я осознаю, что эта задача может показаться многим крайне смелой, если не невыполнимой, однако я согласилась на эту должность, так как оптимистично настроена по поводу того, чего мы можем достичь вместе", – витиевато-кокетливо говорится в ее заявлении.

А что собственно надо делать-то в Пуэрто-Рико? Да ровно то же, что и на Украине. Лечить страну с кредитным рейтингом "мусорного" уровня да еще при внешнем долге в 70 млрд долларов. Рецепт, разумеется, украинский. По самооценке экс-министерши незалежной, на Украине "режим строгой экономии, реструктуризация долга, структурные реформы смогли остановить экономику на краю пропасти и вернуть к финансовой стабильности и восстановлению". Но по объективной экспертной оценке, одним из главных достижений Яресько на посту главы украинского Минфина стали переговоры по реструктуризации украинского долга перед кредиторами, условия которой в перспективе станут тяжелым бременем для бюджета Украины.

Участники акции у входа в центральное отделение дочернего предприятия Сбербанка России в Киеве. 13 марта 2017
© РИА Новости. Стрингер
Перейти в фотобанк
Мнение: Нацбанк Украины демонстрирует феноменальное лицемерие

Коротко говоря: при небольшом сокращении долга, о чем было заявлено широко, значительно выросли проценты по его выплате, чего почти не афишировали. Такие вот стихи не для всех: "Сегодня имеем мы булки/ И платим за даму в кино", – это звучит со сцены. – "А завтра на водной прогулке / Пойдем утюгами на дно" (шушукаются за кулисами).

Была у Наталии Яресько и еще одна путеводная мысль в пору госслужбы на Украине. Она все говорила, что от дефолта станет даже лучше. Что-то мне подсказывает, что эту фразу Яресько уж выучила и на испанском языке, главном в Пуэрто-Рико. А может, ей все не по плечу, а по барабану?..

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное – ВКонтакте.

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И, конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

Комментировать
+
Акценты
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
info.klondayk
скоро "ересько" станет именем нарицательным...........помню читал книжку "исповедь экономического убийцы" там хоть люди с мозгами были и что-то придумывали - теперь проще - назначили говорящую голову с вживленным чипом и все - пипец стране!!!!!!!! как еще сакашвили не пристроили))))
21:14
27.03.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена