По плечу или по барабану? Экс-министр Украины будет "спасать" Пуэрто-Рико

Чем Наталия Яресько займется в Пуэрто-Рико? Да ровно тем же, чем и на Украине. Лечить страну с кредитным рейтингом "мусорного" уровня да еще с кошмарным внешним долгом. Рецепт, разумеется, украинский. Что, никому не жалко Пуэрто-Рико?

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

Ей все по плечу. Любая работа. Любая зарплата. За 625 тысяч долларов в год Наталия Яресько согласилась спасти экономику Пуэрто-Рико.

Новая должность бывшего министра финансов Украины – исполнительный директор Совета по финансовому управлению и контролю для Пуэрто-Рико (ассоциированного с США островного государства). Примечательно, что совет этот как специальная федеральная надзорная комиссия был создан по решению конгресса США в июле прошлого года. То есть ровно через три месяца после того, как Наталия Яресько лишилась украинского министерского портфеля. Видимо, в США, гражданкой которых она является, действует сходное с российским правило о сохранении непрерывности трудового стажа, если работник болтался без дела не более трех месяцев.

Так или иначе, именно на острове в Карибском море теперь лежит трудовая книжка новоиспеченной директрисы. И это, конечно, для нее – новый вызов. Потому что в Пуэрто-Рико все гораздо хуже, чем на "iсторичнiй батькiвщинi" госпожи Яресько, которую она уже спасла. Спасет и пуэрториканцев, судя по ее "иннаугурационному" спичу: "Я осознаю, что эта задача может показаться многим крайне смелой, если не невыполнимой, однако я согласилась на эту должность, так как оптимистично настроена по поводу того, чего мы можем достичь вместе", – витиевато-кокетливо говорится в ее заявлении.

А что собственно надо делать-то в Пуэрто-Рико? Да ровно то же, что и на Украине. Лечить страну с кредитным рейтингом "мусорного" уровня да еще при внешнем долге в 70 млрд долларов. Рецепт, разумеется, украинский. По самооценке экс-министерши незалежной, на Украине "режим строгой экономии, реструктуризация долга, структурные реформы смогли остановить экономику на краю пропасти и вернуть к финансовой стабильности и восстановлению". Но по объективной экспертной оценке, одним из главных достижений Яресько на посту главы украинского Минфина стали переговоры по реструктуризации украинского долга перед кредиторами, условия которой в перспективе станут тяжелым бременем для бюджета Украины.

Коротко говоря: при небольшом сокращении долга, о чем было заявлено широко, значительно выросли проценты по его выплате, чего почти не афишировали. Такие вот стихи не для всех: "Сегодня имеем мы булки/ И платим за даму в кино", – это звучит со сцены. – "А завтра на водной прогулке / Пойдем утюгами на дно" (шушукаются за кулисами).

Была у Наталии Яресько и еще одна путеводная мысль в пору госслужбы на Украине. Она все говорила, что от дефолта станет даже лучше. Что-то мне подсказывает, что эту фразу Яресько уж выучила и на испанском языке, главном в Пуэрто-Рико. А может, ей все не по плечу, а по барабану?..

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