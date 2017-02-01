Министр обороны ФРГ уверена, что солдаты бундесвера вне зависимости от их половых пристрастий "должны быть ограждены от насмешек, заслуживая признание и уважение". Все правильно. Насмешки – это плохо. Но ведь кого уважают – над тем и так не смеются.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

Про пестик и тычинку. Или что заменит бундесверу пистолет и штык-нож Your browser does not support HTML5 audio

Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен или, как прозвали ее в некоторых кругах, "неутомимая Урсула", продолжает гнуть свою линию переформатирования бундесвера. Или, как говорят в тех же кругах, склонять его к переориентации. То есть, делать из настоящих мужчин и боевых подруг нечто среднее. Накануне она лично открыла в Берлине курсы военно-полового созревания конференцией на тему "Сексуальная ориентация и идентичность в армии". Или, как они это называют меж собой, "Перекуем мечи на оральность". Потому что это именно то, о чем вы подумали.

Отборная аудитория. Генералы, депутаты, военачальники и сам капитан Маркус Отто. Никто бы и не знал, кто это, не представь его министр лично. Он возглавляет сейчас (внимание!) "Рабочий кружок гомосексуальных служащих бундесвера – зарегистрированное объединение". Что это именно "зарегистрированное объединение", указано прямо в названии. Это чтобы все понимали: орган рабочий, и, стало быть, кружок замкнулся. Вернее, он открыт для всех. На общих сборах их пока отличают. Но туда и метит "неутомимая Урсула", чтобы в армии все были как один. Ну, или как одно. Целое.

Она заявляет, что "пикантная тема ЛГБТ занимает тысячи военнослужащих". Поэтому, говорит, "наши солдаты должны быть ограждены от насмешек, заслуживая признание и уважение". Как это все-таки неправильно – думать, что признание и уважение можно заслужить только одним местом. Впрочем, о том и речь, что этих мест может быть и несколько. Как говорится, кто на что учился. Ну а кто не доучился, для того и школа фрау фон дер Ляйен. Все с азов. Здесь и пестик, не путать с пистолетом в уменьшительно-ласкательной форме, и тычинка (это тоже не про штык-нож).

Вероятно, прочитала у древних, что задние мысли самые верные, ну и поняла это по-своему. Хотя бундесвер же всегда имел склонность к чему-то эдакому. Военная статистика только в нынешнем веке назовет с десяток случаев, когда у него все было не во фронт, а, как бы это сказать деликатней, наоборот. Афронт. И это не только про громкие сексуальные скандалы. Ведь даже в горячей точке у них получалось через пятую. Никто же в Берлине так и не знает, куда делись 2,5 тонны оружия и амуниции, в сентябре поставленные курдам Северного Ирака. И, главное, куда это все стреляет.

Зато понятно, почему немцев опять в Прибалтику потянуло – полтысячи солдат высадятся там со дня на день. Пару раз они здесь уже поворачивались спиной. И не в том, видимо, дело, что понравилось. А в том, что один раз, как известно, недостаточно, чтобы окончательно убедиться в том, кто ты есть по жизни. Министр обороны, кстати, готова объяснить и это. Она разрабатывает для военнослужащих "кодекс поведения". Опять же, не путать с Уставом. Он для солдафонов. А это "уложение", например, сводит на нет контакты с депутатами и журналистами. Что, в принципе, естественно, коль в армии допускаются лишь контакты друг с другом.

СМИ, правда, окрестили этот кодекс "намордником для солдат". Вот это они напрасно. Урсула – женщина хоть и грамотная, но все понимает буквально. На самом деле, ведь возьмет намордники на вооружение. Еще и облегающую черную униформу введет, чтобы "сдайся, враг, замри и ляг". Но это уже тема ее второго урока.

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