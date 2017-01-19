Бремя для "Альтернативы". Немецкие правые популисты смутили самих себя

"Лучше бы я этого не говорил", – наверное, подумал глава Тюрингского отделения "Альтернативы для Германии" на следующий день, когда ему пришлось объясняться. Дескать, имел в виду не то, что вы подумали. Но слово, которое не воробей, уже выскочило.

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

"Прекратить искупать вину за преступления нацистов" и повернуться на 180 градусов от многолетней традиции покаяния. Таков общий смысл выступления, с которым бывший учитель истории, ныне глава Тюрингского отделения "Альтернативы для Германии" Бьорн Хеке обратился к молодежному крылу АдГ в Дрездене.

На волне сочувствия аудитории к своим словам Хеке "договорился до ручки": якобы немцев, постоянно указывая им на нацистские преступления, лишили их корней. И теперь немцы "стали единственной нацией в мире, водрузившей в сердце своей столицы памятник позора". Хеке имел в виду мемориал жертвам Холокоста в Берлине.

"Лучше бы я этого не говорил", – наверное, подумал Хеке на следующий день, потому что ему пришлось объясняться и оправдываться. Типа я имел в виду не то, что вы подумали, и моим высказываниям придана "злонамеренная и дискредитирующая трактовка". Но слово, которое не воробей, уже выскочило!..

Первой и самой возмущенной стала реакция Центрального совета евреев в Германии. Его глава Йозеф Шустер назвал заявления Хеке "антисемитскими", "ксенофобскими" и обнажающими "истинное лицо АдГ". А представители партии "Левые" и вовсе подали иск против Хеке в связи с "разжиганием розни".

Однако реакция его однопартийцев уже не столь однозначна. Одни немедленно отмежевались – как Маркус Претцель, сказавший, что "Хеке касается 12-летнего периода истории нашей страны, пересмотр которого не входит в задачу АдГ". Или как Фрауке Петри: "Бьорн Хеке стал бременем для партии из-за своих постоянных сумасбродных выходок". Другие отмежевались, но не совсем, то ли разделяя, то ли умножая упомянутое бремя. "Вопрос о том, должен ли стоять этот мемориал в центре столицы, уже становился предметом дискуссий, – заявил вице-председатель АдГ Александр Гауланд, – и тот факт, что Хеке снова поднял тему, не является поводом раздувать скандал".

Скандал все-таки "раздулся" и даже международный: посол Израиля в Германии потребовал от Хеке извинений, и теперь ему придется писать иные речи. Ведь выступление того, кто назван почти ласковым словом "сумасброд" – кстати, под бурные овации и с одобряющими криками "Германия, Германия!..", – прошло не "когда-то там вообще", а в преддверии Международного дня памяти жертв Холокоста, которое отмечается 27 января. В том числе и в Германии.

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