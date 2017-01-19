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Подвиг Геракла. ЦРУ рассекретило советские анекдоты

17:4819.01.2017
(обновлено: 18:53 19.01.2017)
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Штаб-квартира ЦРУ в Маклин, Вирджиния, США
© AP Photo/ Pablo Martinez Monsivais
Это был настоящий "подвиг разведчика". В каком-то смысле, даже подвиг Геракла. ЦРУ расчистило свои "авгиевы конюшни" и вывалило их содержимое на всех. И ведь как вовремя.

Автор Михаил Шейнкман,  радио Sputnik

Подвиг Геракла. ЦРУ рассекретило советские анекдоты

Центральное рассказывательное управление. ЦРУ, наконец, сделало хоть что-то положительное… "Положило" на гриф "совершенно секретно". Точнее, сделало это совершенно открыто. И выдало все, что знает. И не о России, а о себе. Без допросов и пыток. В общий доступ. 13 млн документов. 14 разделов, охватывающих все виды шпионской и подрывной деятельности США с 1947 и до середины 90-х.

Сказать, что от Лэнгли этого никто не ожидал, было бы преувеличением. По крайней мере, Билл Клинтон ждет уже лет двадцать. Считается, что это именно он еще в 1995 году отдал приказ рассекретить просроченные архивы. Говорят, все это время только этим и занимались – готовили к публикации. Уверяют, что без купюр. Признают, правда, что кое-что пришлось подчистить. Пароли, клички, явки, адреса. Им же еще работать. Хотя, стоит ли. Если сегодня для "компромата" им вполне хватает фантазии, а для всего остального есть интернет.

Как бы то ни было, ЦРУ поставило на себе CREST. Это аббревиатура поисковой системы, благодаря которой отныне любой желающий сможет отыскать американский след по всему миру. В прошлом, конечно. Тем не менее, для них это тоже настоящий "подвиг разведчика". В каком-то смысле, даже подвиг Геракла. ЦРУ расчистило свои "авгиевы конюшни" и вывалило их содержимое на всех. И ведь как вовремя. По принципу: после нас хоть потоп. Ведь во всем этом потоке информации на самом деле утонуть можно. Изначально собирались обнародовать материалы к концу 2017 года. Но так, видимо, планировалось еще до президентских выборов. Думали же, что у этой истории получится красивая кольцевая композиция. Клинтон дал добро открыть тайны. При Клинтон их и открыли. Но, как говорится, пришел Трамп и все опошлил. Это же не иначе как к его инаугурации Бреннан подсуетился. Чтобы никому и дела до нее не было. Кому же нужна теперь эта церемония, когда тут такое. И кому нужен он сам со своей Россией, когда борьба с ней – это же так интересно.

Бреннан знал, как ответить на нападки Трампа. В ассортименте. Плюсы-минусы, провалы-успехи. Блеск и нищета. Неважно. Это же все и есть реальная работа крутых парней. А совсем не то, что Путин назвал "хуже, чем проститутки". Голливуд это точно оценит. Суровые будни невидимого фронта – столько готовых сценариев. Вьетнам, Корея, НЛО, Карибский кризис, Берлинская стена, "Звездные врата", "холодная война", перевороты, свержения, работа под прикрытием, свой сукин сын, чужой сукин сын. И, естественно, одна, но пламенная страсть. Россия. В общем, все, что вы хотели узнать. А русские уже успели забыть.

В этом ворохе тайн – две страницы антисоветских анекдотов. То ли в ЦРУ думали, что сами их сочиняли, то ли, всякий раз смеясь над ними после провала, надеялись, что продлевали себе жизнь. Есть среди них и о превосходстве американской демократии. Ну, знаете: "Я, говорит американец, могу перед Белым домом крикнуть: Рейган дурак. И мне ничего не будет. И я, отвечает русский, могу крикнуть на Красной площади: Рейган дурак. И мне ничего не будет". Уже не актуально. Гораздо смешнее, что после 20 января американец по-прежнему сможет безболезненно клясть своего президента. А вот русскому ничего не будет, даже если он этого президента начнет хвалить. Но этот анекдот ЦРУ рассекретит лет через 30-40.

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