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За что боролись? Украина бурлит в предчувствии транша МВФ

14:0419.01.2017
04300
Митинг у здания Национального банка Украины против экономической политики
© РИА Новости. Стрингер
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Похоже, что в нынешних условиях спасти репутацию украинской власти мог бы только вожделенный безвиз. Все, кому уже совсем невтерпеж, просто махнули бы рукой – и уехали.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

Меньше пенсионеров и бюджетников, больше земель на продажу. Украинские СМИ бурно обсуждают новость о том, что Киев и МВФ обновляют меморандум о сотрудничестве и якобы уже записали туда новые пункты. Сообщается, что ради получения новых траншей украинское правительство должно провести пенсионную и земельную реформы, сократить количество госслужащих и бюджетников, отменить "упрощенку" в налогообложении бизнеса – ну и так далее в том же духе. В общей сложности насчитали 12 пунктов, или, как их называют в украинской прессе, "маяков".

Впрочем, "маяки" эти, как правило – ближнего света. Так, если верить украинской прессе, механизм монетизации субсидий и стимулирования населения к экономии энергоресурсов кабмин должен утвердить уже до конца текущего месяца. До конца марта, как сообщается, Украина должна принять новую пенсионную реформу. Постепенно будут повышать пенсионный возраст. Для мужчин – на четыре месяца ежегодно, начиная с июля этого года, для женщин – на шесть месяцев после 2021 года. И так до тех пор, пока для мужчин и женщин пенсионный возраст не достигнет 63 лет.

Правительство пытается успокоить взбудораженных граждан. Вице-премьер Павел Розенко заявил в интервью, что ничего такого МВФ на самом деле не требует. И вообще, он, вице-премьер, "убежден, что нынешнее правительство и нынешняя власть не предпримут никаких шагов по повышению пенсионного возраста". Поскольку в настоящий момент у Киева "нет никаких зафиксированных обязательств повышать пенсионный возраст". Вдобавок, этого в принципе делать не следует, поскольку, уверен Розенко, "проблема Пенсионного фонда заключается вовсе не в вопросе повышения пенсионного возраста, а в низких доходах". И, соответственно, низких отчислениях в этот фонд, дефицит которого в этом году достигнет 5 млрд долларов.

Заявление, на первый взгляд, действительно успокаивающее. Если не вдаваться в детали. Вице-премьер формулирует аккуратно. Нет "зафиксированных" обязательств – понятно. А те, которые уже обсуждены, но пока не зафиксированы – они есть или нет? Неясно.

Такая же неопределенность и со всем прочим. Вот, пишут, что вроде бы планируется увеличить почти в два раза рабочий стаж, необходимый для начисления в полном объеме социальных пособий. И опять – масса слухов, а в итоге – никакой ясности. Некоторые СМИ сообщили – причем со ссылкой на министра социальной политики Андрея Реву – что недостающий стаж можно будет просто купить (!). Один месяц якобы – за 704 гривны. 15 лет – 130 тысяч гривен или порядка 4700 долларов. Для тех украинцев, которые работают в других странах, или же в своей, но без оформления – очень кстати. Сообщения такие повисели на сайтах – и вдруг все как один исчезли. Ошибка 404. Чья именно – думай что хочешь. Некоторые и думают теперь, что раз все так получается, то приобретать стаж все же придется – но не официально через кассу, а в договорном порядке.

С сокращением числа бюджетников, отменой "упрощенки" и всем прочим – та же ситуация. Похоже, что власть уже на что-то решилась, но никак не осмеливается в этом признаться. Между тем, новый транш в миллиард долларов уже маячит перед страной. Петр Порошенко, во всяком случае, ждет его уже в ближайшие недели. Так на каких условиях? – хором спрашивают киевскую власть исстрадавшиеся граждане. Куда мы валимся? Дайте ответ! Не дают ответа. Комментарии по этому поводу в украинских СМИ читать бывает иной раз даже страшновато. И людей вполне можно понять. Наобещали им всякого добра с три короба – и кружевного белья и всякого другого достоинства. А потом всем этим мечтам дали пинка и посоветовали сидеть тихо, а то хуже будет. В этих условиях спасти репутацию власти мог бы только вожделенный безвиз. Все, кому уже совсем невтерпеж, просто махнули бы рукой – и уехали. Ну так и его, безвиза этого – тоже нет. Как и всего прочего.

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