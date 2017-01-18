Деньги – за ветер. "Урал" учит американцев, что главное в мотоциклах

Заметно дороже бюджетных малолитражек. Может кого-то в США ценник российского мотоцикла и смутит, но ведь российский мотозавод и его продукция – единственные в своем роде. А уж новая модель – точно уникальна.

Автор Светлана Еремина, радио Sputnik

Ирбитский мотозавод представил в США новую модель мотоцикла – Ural Ambassador Limited Edition. Выпуск ограничен 25 экземплярами. Эксклюзивное предложение, однако. Привлекающий давно внимание американцев мотоцикл "Урал" в новой модификации можно купить за 16,5 тысячи долларов. На пару тысяч дороже базовой модели, и примерно настолько же дешевле самой "навороченной". Примерно та же ценовая категория, что Harley-Davidson. Может кому-то покажется дороговато, но ведь российский мотозавод и его продукция – единственные в своем роде.

Во-первых, в мире сейчас очень немного фирм, которые производят тяжелые мотоциклы с колясками. А во-вторых – и, возможно, в главных – потрясающий внешний вид, который буквально каждой деталью напоминает о "золотом веке" мотоциклов. Сами американцы неизменно отмечают харизму российской машины на трех колесах. Ну и само собой, надежность и практичность. Их отмечали и американские журналисты, которые тестировали "Уралы". Чтобы сломать его, пожалуй, надо постараться, написал в своем очерке один из американских любителей быстрой езды.

Главное преимущество новой эксклюзивной модели мотоцикла – это ее комплектация, к которой добавлены различные опции и аксессуары. А особенно греет душу фирменная "аптечка". Она состоит из фляжки русской водки, банки рыбных консервов и пачки жевательной резинки. Сказочный, излечивающий все невзгоды набор. Главное предостережение – использовать его главный ингредиент не во время, а исключительно после пребывания за рулем. И сразу возникает вопрос: ну и какой же американец после этого не полюбит быстрой езды?

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