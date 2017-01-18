Deutsche Bank еще заплатит, или Как Америка "валит" Европу

После глобального позора американской банковской системы в 2007-2008 власти США уже многие годы не устают наводить тень на банки других стран. В основном – европейских. Типичная операция по отвлечению внимания. И очень прибыльная.

Автор Татьяна Голованова, радио Sputnik

За манипуляции ответят. США оштрафовали Deutsche Bank на 7,2 млрд долларов. 3 млрд пойдут как штраф, а все остальное – на возмещение убытков пострадавшим. По уже сложившейся традиции дело урегулируют во внесудебном порядке. Банкам проще отдать свои кровные, чем тратить годы и деньги на юридическое сопровождение. Тем более что вряд ли им удастся оспорить имеющиеся факты. Ибо в 2008 году замарались практически все крупнейшие игроки на ипотечном рынке и рынке ценных бумаг. Что было из-за их действий по раздаче пятых по счету ипотек на каждого клиента и за нечестную игру на биржах – мы все прекрасно помним. Из США вирусом это распространилось по всему миру, заразив даже некогда устойчивые развитые государства.

Но в этой истории настораживает другое. То, с каким усилием американские власти в прямом смысле "валили" Deutsche Bank, поднимали шумиху и грозили чуть ли не закрытием структуры. И все это происходило на фоне трудных переговоров с Евросоюзом по созданию Трансатлантического партнерства. А это ведь – главное детище немецкого канцлера Ангелы Меркель. Вашингтон тогда буквально развернул войну с Европой, а та зеркально отвечала, поднимая вопрос об уплате налогов американскими компаниями, работающими на территории ЕС. Причем Вашингтон явно делил банки на "свои" и "чужие". Так, европейские Barclays, Deutsche Bank и Credit Suisse оштрафовали в 2016 году в общей сложности на 191 млн долларов. А вот свой родной Goldman Sachs в 2015 заплатил за махинации в сто раз меньше и отделался легким испугом.

Для Deutsche Bank прошлый год был одним из самых провальных. Ведь параллельно весь финансовый мир обсуждал возможные проблемы с деривативным пузырем, который если лопнет, то будет пострашнее 2008 года. Такой пузырь мог вызвать не только новый мировой кризис, но и подставить под сомнение само существование банковской системы в ее нынешнем варианте.

Знать бы, чего стоило немецкому банку удержаться на плаву. Из очевидного – пришлось сокращать персонал, оптимизировать работу офисов и разрабатывать новую бизнес-модель. Одну из интересных схем мы уже видим. Проблемы с финансами, американское давление и запачканный имидж вынудили компанию искать новые способы набора сотрудников. Теперь вместо многомиллионных бюджетов на агентства по найму персонала Deutsche Bank ищет сотрудников и даже топ-менеджеров через социальные сети. Мелочь, а приятно.

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