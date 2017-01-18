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Друг друга Путина. В Европарламенте появился свой "луч света"

18:0418.01.2017
(обновлено: 19:05 18.01.2017)
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Избранный президент Европарламента итальянец Антонио Таяни. 17 января 2017 года
© REUTERS/ Christian Hartmann
Это случилось, когда итогов голосования в Страсбурге уже ждали с тем же напряжением, что белого дыма над Ватиканом. Антонио Таяни избрали президентом Европарламента с превеликим трудом – что, собственно, было вполне закономерно.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

Если исходить из того, что друг моего друга – и мой друг, то удивительно, как они до сих пор Путина не вспомнили. Как они вообще это допустили? И где? В святая святых исконной русофобии, хранилище антироссийских настроений в их первозданном виде, а заодно и мозговом центре по разоблачению новых имперских амбиций Кремля. Теперь можно сказать, что он и на них, на Европарламент наложил. В смысле, свою руку. Ну, не совсем свою. Но ту, которая очень недалеко от него ушла. Ведь по теории шести рукопожатий любые два человека на земле разделены пятью уровнями общих знакомых. А между Путиным-то и Таяни – только один.

И какой! Берлускони. С Владимиром он на "ты", даже в Крым к нему приезжал. А Антонио у дона Сильвио и вовсе – доверенное лицо. Так что очень даже не исключено, что он и о крымских планах кабальеро был осведомлен. Эх, навел бы кто евродепутатов на такую взаимосвязь, все-таки логика – это не по их части. А одной подозрительности, видимо, не хватило. 63-летнего Антонио Таяни избрали президентом Европарламента, конечно, совсем не поэтому. Но, может быть, именно поэтому – с таким трудом. Только с последней, четвертой попытки, когда развязки в Страсбурге уже ждали с тем же напряжением, что белого дыма над Ватиканом.

Хотя еще несколько месяцев назад казалось: а кто, если не он. Четыре года еврокомиссаром по промышленности. Правда, как раз во время "дизельгейта". Но пусть его реакцию на скандал с Volkswagen тогда назвали невнятной, это не помешало ему уже при Юнкере стать вице-председателем Еврокомиссии. Как кандидат от Европейской народной партии он считался номером один еще и потому, что по негласной традиции должность президента Европарламента поочередно занимают представители двух крупнейших его фракций, каждый по два с половиной года.

Мартин Шульц представлял социал-демократов. Стало быть, Таяни мог спокойно дожидаться своей очереди. Однако заклятые партнеры, без объявления причин нарушив джентльменское соглашение с народниками, выдвинули Джанни Пителлу. И довели его до финала. В нем Таяни устроила бы и ничья, поскольку при равенстве голосов в формате "один на один" побеждает тот, кто постарше. Италию – даже поражение, поскольку в любом случае победил бы ее гражданин. А Европе по большому счету все равно.

Хотя не в пример своему предшественнику Шульцу новый глава Европарламента в активной русофобии прежде не замечался. Что было бы странно при его близости к Берлускони. И фамилия у него говорящая. В том смысле, что допускает в отношениях с Россией таяни-е "ледников". Но "глобальное потепление" и он при всем своем желании организовать не сможет. Одно слово "Путин", даже в нейтральном контексте – и ему вспомнят все. Тут-то и выяснится, что победил, поскольку хакеры вмешались, и что у Кремля на него компромат: сводил-де любвеобильного Берлускони с девочками в московских отелях. Не зря же Путин сказал, что и они лучшие в мире.

И это только кажется, что это совсем другая история. Европарламент – это же США в миниатюре. Победил человек, но представитель партии. А у народников, как и у республиканцев, тоже хватает собственных маккейнов, грэмов и прочих рубио. Трамп, правда, может ослепить их своими полномочиями. А максимум Таяни – это луч света в темном царстве.

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