Судя по накалу страстей между Белградом и Приштиной, на Балканах опять та еще каша заваривается. И эту кашу маслом не испортишь. Если плеснуть его в огонь. А настроение у Обамы сейчас такое, что пусть горит оно все синим пламенем.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

Потерпеть еще Додик. США ввели санкции против главы Республики Сербской Your browser does not support HTML5 audio

Обвинения президента Сербии Томислава Николича в том, что "судороги уходящей американской администрации напоследок создают повод для войны на Балканах", Белый дом оставил без ответа. Хотя в Белграде именно с его подстрекательством связали железнодорожный инцидент на границе с Косово, когда власти автономии под угрозой применения силы не пропустили на свою территорию первый за 18 лет пассажирский поезд из сопредельного субъекта. Стало быть, это вполне можно считать реакцией Обамы. Пусть и не на самого Николича, все-таки даже для Обамы это было бы слишком – так обидеться на правду, но тоже на главного серба.

Только в той Республике Сербской, что входит третьей лишней в искусственное государственное образование под названием "Босния и Герцеговина". США ввели санкции против Милорада Додика. Как следует из официального пояснения, он "препятствовал выполнению" Дейтонских соглашений. Считается, что это именно они в 1995 году остановили здесь трехлетнюю гражданскую войну между сербами и хорватами в паре с боснийскими мусульманами и объединили все враждующие стороны в одну гремучую смесь – БиГ, в аббревиатуре которой сербам-то как раз буквы и не нашлось. Хотя их противники хотели, чтобы тут и духу их не было.

Собственно, почему хотели? У них это до сих пор не прошло. Так что Додик, можно сказать, давно напрашивается. С 2010 года – президентом Республики Сербской, а до этого ее премьером, и никогда не скрывал своего особого отношения к проамериканским институтам и проамериканским ставленникам. Случалось, поднимал народ против НАТО, а к аппарату Верховного представителя по Боснии и Герцеговине – он здесь словно прокуратор Иудеи – относился с очевидным презрением.

Провел плебисцит за учреждение Дня республики, что не только в Сараево, но и в Вашингтоне с Брюсселем вызвало негодование. В этом голосовании они услышали увертюру к референдуму о независимости. К Путину в Москву наведывался. Не так давно, встречаясь с Николичем, объявил, что боснийским сербам лучше создать единое государство с Сербией и сербскими территориями в Косово. А это для Запада из разряда "за что боролись, на то и напоролись". И за все за это Трамп его еще и на инаугурацию позвал. А этого Обама уже ну никак стерпеть не мог.

В дипломатической визе Додику США отказали, предоставление гражданской затянули. Или дотянули до запрета на въезд. И это он еще благодарить должен, что обошлось этим, да арестом счетов и недвижимости, если найдут. Обамы б воля, да ему бы время, он бы Додика и под трибунал подвел. Тот самый международный, что в Гааге по бывшей Югославии. А что, условия уже почти под стать тем, за которые брали Милошевича с Караджичем. Судя по степени накаливания Белграда и Приштины, на Балканах опять та еще каша заваривается. И эту кашу маслом не испортишь. Если плеснуть его в огонь. А настроение у Обамы сейчас такое, что пусть горит оно все синим пламенем.

"Наказанием" Додика он лишь еще раз доказал, что все санкции пропускает через себя. У них его начало. Хотя у прощальных, в том числе и против России – уже его конец. Но мир и от этого не перевернется. Все-таки Додик – не годик, можно и потерпеть. И ему самому тоже. Тем паче, если Трамп вспомнит, что хотел его видеть. А пока президент Республики Сербской должен быть Милорад и милогорд, что он последний, о ком подумал Обама. Впрочем, последним, наверное, был информатор WikiLeaks Мэннинг. Но был и весь вышел. В смысле, выйдет на 27 лет раньше совсем другим человеком. Но вряд ли ради этой чести Додик поменялся бы с ним местами. И полом.

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