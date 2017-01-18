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Потерпеть еще Додик. США ввели санкции против главы Республики Сербской

17:3418.01.2017
(обновлено: 19:30 18.01.2017)
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Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик
© РИА Новости. Сергей Пятаков
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Судя по накалу страстей между Белградом и Приштиной, на Балканах опять та еще каша заваривается. И эту кашу маслом не испортишь. Если плеснуть его в огонь. А настроение у Обамы сейчас такое, что пусть горит оно все синим пламенем.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

Потерпеть еще Додик. США ввели санкции против главы Республики Сербской

Обвинения президента Сербии Томислава Николича в том, что "судороги уходящей американской администрации напоследок создают повод для войны на Балканах", Белый дом оставил без ответа. Хотя в Белграде именно с его подстрекательством связали железнодорожный инцидент на границе с Косово, когда власти автономии под угрозой применения силы не пропустили на свою территорию первый за 18 лет пассажирский поезд из сопредельного субъекта. Стало быть, это вполне можно считать реакцией Обамы. Пусть и не на самого Николича, все-таки даже для Обамы это было бы слишком – так обидеться на правду, но тоже на главного серба.

Только в той Республике Сербской, что входит третьей лишней в искусственное государственное образование под названием "Босния и Герцеговина". США ввели санкции против Милорада Додика. Как следует из официального пояснения, он "препятствовал выполнению" Дейтонских соглашений. Считается, что это именно они в 1995 году остановили здесь трехлетнюю гражданскую войну между сербами и хорватами в паре с боснийскими мусульманами и объединили все враждующие стороны в одну гремучую смесь – БиГ, в аббревиатуре которой сербам-то как раз буквы и не нашлось. Хотя их противники хотели, чтобы тут и духу их не было.

Собственно, почему хотели? У них это до сих пор не прошло. Так что Додик, можно сказать, давно напрашивается. С 2010 года – президентом Республики Сербской, а до этого ее премьером, и никогда не скрывал своего особого отношения к проамериканским институтам и проамериканским ставленникам. Случалось, поднимал народ против НАТО, а к аппарату Верховного представителя по Боснии и Герцеговине – он здесь словно прокуратор Иудеи – относился с очевидным презрением.

Провел плебисцит за учреждение Дня республики, что не только в Сараево, но и в Вашингтоне с Брюсселем вызвало негодование. В этом голосовании они услышали увертюру к референдуму о независимости. К Путину в Москву наведывался. Не так давно, встречаясь с Николичем, объявил, что боснийским сербам лучше создать единое государство с Сербией и сербскими территориями в Косово. А это для Запада из разряда "за что боролись, на то и напоролись". И за все за это Трамп его еще и на инаугурацию позвал. А этого Обама уже ну никак стерпеть не мог.

В дипломатической визе Додику США отказали, предоставление гражданской затянули. Или дотянули до запрета на въезд. И это он еще благодарить должен, что обошлось этим, да арестом счетов и недвижимости, если найдут. Обамы б воля, да ему бы время, он бы Додика и под трибунал подвел. Тот самый международный, что в Гааге по бывшей Югославии. А что, условия уже почти под стать тем, за которые брали Милошевича с Караджичем. Судя по степени накаливания Белграда и Приштины, на Балканах опять та еще каша заваривается. И эту кашу маслом не испортишь. Если плеснуть его в огонь. А настроение у Обамы сейчас такое, что пусть горит оно все синим пламенем.

"Наказанием" Додика он лишь еще раз доказал, что все санкции пропускает через себя. У них его начало. Хотя у прощальных, в том числе и против России – уже его конец. Но мир и от этого не перевернется. Все-таки Додик – не годик, можно и потерпеть. И ему самому тоже. Тем паче, если Трамп вспомнит, что хотел его видеть. А пока президент Республики Сербской должен быть Милорад и милогорд, что он последний, о ком подумал Обама. Впрочем, последним, наверное, был информатор WikiLeaks Мэннинг. Но был и весь вышел. В смысле, выйдет на 27 лет раньше совсем другим человеком. Но вряд ли ради этой чести Додик поменялся бы с ним местами. И полом.

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