Некоторые любят погорячее. Дипломаты США иногда ведут себя… эксцентрично

Часть диппредставителей США в России, похоже, насмотрелась старых фильмов про шпионов. Об этом, среди прочего, шла речь на пресс-конференции главы МИД России Сергея Лаврова.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

Парики, накладные брови и мужчины, переодетые в женщин. Об этом, среди прочих тем, шла речь на пресс-конференции министра иностранных дел России по итогам прошлого года.

Повестка во многом была ожидаемой: много говорили, в частности, о сотрудничестве с новой администрацией США и не могли не вспомнить недавнюю скандальную высылку российских дипломатов. А первым делом спросили о том, какое давление испытывают сотрудники российского посольства и дипмиссий.

В ответ Сергей Лавров рассказал множество интересных историй о том, как в США их пытаются вербовать. Одному, например, в машину подложили 10 тысяч долларов, рассчитывая на сотрудничество. Ну, это не худший вариант, рассудили в министерстве, деньги провели через бухгалтерию и пустили на государственные нужды.

Но не всем так везло: кого-то пытались принудить к работе на чужое правительство силой. Сотрудники ФБР однажды захватили двоих сотрудников аппарата военного атташе России в Вашингтоне в то время, когда они с семьями спокойно обедали в ресторане. Их допрашивали и не давали связаться с посольством, и в итоге даже не извинились.

Что касается американских коллег наших дипломатов – так те в России не слишком стесняются. А несколько лет назад они внесли свежую струю во взаимоотношения, вспомнив приемы старых фильмов про шпионов.

Так, один из американских дипломатов в парике – и вроде бы с накладными бровями – пытался войти в посольство США в Москве, документы предъявить отказался, да еще и ударил сотрудника безопасности. А другой его коллега ходил в женском платье, чтобы уж точно не быть узнанным. Вряд ли этот американский "дипломат" вдруг именно в Москве осознал себя трансвеститом. Понятно, что речь шла о разведывательной деятельности под прикрытием дипломатической неприкосновенности. Ну и нетривиальной для дипломата-мужчины одежды. А то, что американские дипломаты в России время от времени участвуют в митингах оппозиции, в том числе и несанкционированных, уже никого не удивляет.

Хотя ведь еще в 1933 году наши страны обменялись дипломатическими нотами, в которых, помимо прочего, шла речь и о том, что каждая из сторон может устраивать свою жизнь по собственному разумению и не будет вмешиваться в дела другой стороны. Равно как и вести агитацию с целью изменить политический и социальный строй.

С тех пор Сергей Лавров не раз предлагал своим американским коллегам вновь закрепить эти положения документально, но каждый раз не слышал ничего вразумительного в ответ. Собственно, это и не удивительно – США просто не могут согласиться с такими положениями, ведь это противоречило бы их ценностям и мешало бы "насаждать демократию" в других странах.

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