Вопросов было много. Сергей Лавров подвел итоги ушедшего года

Интересно, что почти все иностранные журналисты, даже те, кому это было явно тяжело, на этот раз задавали вопросы по-русски.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

Окончания 2016 года ждали многие – таким сложным он выдался. И вот теперь, уже в 2017 можно оглянуться и подвести итоги. Что и сделал министр иностранных дел Сергей Лавров на большой пресс-конференции, посвященной главным темам ушедшего года.

Журналистов пригласили в главное здание министерства на Смоленской площади. Желающих оказалось так много, что очередь к гардеробу по окончании мероприятия тянулась долгие пятнадцать минут. Причем сотрудников иностранных СМИ было примерно вдвое больше, чем российских. Хотя, судя по количеству вопросов, перевес мог быть еще больше.

Сирийцы интересовались, наметится ли прогресс в урегулировании после смены администрации в США. Курды спрашивали, что же будет с федерализацией Сирии и может ли Россия это поддержать. Эстонцы интересовались границей между нашими странами, и как Москва относится к натовским войскам на той самой границе. По поводу военных – вопрос очевидный. По поводу границы Сергей Лавров отметил, что это эстонская сторона не хочет отказаться от провокационных территориальных претензий и тормозит процесс.

Греки были обеспокоены кипрским урегулированием. Исландцы уточнили, действительно ли не будет встречи Путина и Трампа в Рейкьявике. Журналист из Казахстана интересовался перспективами ЕАЭС и реакцией Европы на эту интеграцию. От представителя Болгарии прозвучала реплика о гонениях на христиан на Ближнем Востоке.

Что интересно, почти все иностранные журналисты, даже те, кому это было явно тяжело, задавали вопросы по-русски. Кроме представителей NBC и BBC, но их вопросы во многом повторяли то, что уже было сказано.

Высказаться, конечно, удалось далеко не всем. Желающим на входе, конечно, раздали таблички с номерами – вот у меня, например, был 188. Понятно, что если бы вопрос задал каждый, пресс-конференция продлилась бы гораздо дольше двух часов. Хотя министр готов был пообщаться еще, но вынужден был завершить беседу, чтобы присутствовать на переговорах Владимира Путина с президентом Молдавии Игорем Додоном.

Многие мои коллеги были явно раздосадованы – поляки, которые сидели рядом, расстраивались, что "всем дали слово", "даже японцам", а им – нет. Интересно, что они хотели спросить?

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