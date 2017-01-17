США
18.0118 января02:24МСК
USD59.40-0.21
EUR63.29+0.06
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Акценты

Вопросов было много. Сергей Лавров подвел итоги ушедшего года

18:0717.01.2017
01650
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2016 году. 17 января 2017
© РИА Новости. Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Интересно, что почти все иностранные журналисты, даже те, кому это было явно тяжело, на этот раз задавали вопросы по-русски.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

Окончания 2016 года ждали многие – таким сложным он выдался. И вот теперь, уже в 2017 можно оглянуться и подвести итоги. Что и сделал министр иностранных дел Сергей Лавров на большой пресс-конференции, посвященной главным темам ушедшего года.

Журналистов пригласили в главное здание министерства на Смоленской площади. Желающих оказалось так много, что очередь к гардеробу по окончании мероприятия тянулась долгие пятнадцать минут. Причем сотрудников иностранных СМИ было примерно вдвое больше, чем российских. Хотя, судя по количеству вопросов, перевес мог быть еще больше.

Сирийцы интересовались, наметится ли прогресс в урегулировании после смены администрации в США. Курды спрашивали, что же будет с федерализацией Сирии и может ли Россия это поддержать. Эстонцы интересовались границей между нашими странами, и как Москва относится к натовским войскам на той самой границе. По поводу военных – вопрос очевидный. По поводу границы Сергей Лавров отметил, что это эстонская сторона не хочет отказаться от провокационных территориальных претензий и тормозит процесс.

Греки были обеспокоены кипрским урегулированием. Исландцы уточнили, действительно ли не будет встречи Путина и Трампа в Рейкьявике. Журналист из Казахстана интересовался перспективами ЕАЭС и реакцией Европы на эту интеграцию. От представителя Болгарии прозвучала реплика о гонениях на христиан на Ближнем Востоке.

Что интересно, почти все иностранные журналисты, даже те, кому это было явно тяжело, задавали вопросы по-русски. Кроме представителей NBC и BBC, но их вопросы во многом повторяли то, что уже было сказано.

Высказаться, конечно, удалось далеко не всем. Желающим на входе, конечно, раздали таблички с номерами – вот у меня, например, был 188. Понятно, что если бы вопрос задал каждый, пресс-конференция продлилась бы гораздо дольше двух часов. Хотя министр готов был пообщаться еще, но вынужден был завершить беседу, чтобы присутствовать на переговорах Владимира Путина с президентом Молдавии Игорем Додоном.

Многие мои коллеги были явно раздосадованы – поляки, которые сидели  рядом, расстраивались, что "всем дали слово", "даже японцам", а им – нет. Интересно, что они хотели спросить?

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

Комментировать
+
Акценты
Комментировать
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.