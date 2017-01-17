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Волан-де-Трамп. ЕС привыкает к тому, кого нельзя обзывать

17:1517.01.2017
(обновлено: 18:00 17.01.2017)
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Избранный президент США Дональд Трамп во время первой официальной пресс-конференции в Нью-Йорке. 11 января 2017
© AP Photo/ Evan Vucci
По сути, Трамп всего-то и скомандовал Европе: "вольно". То есть, воля ваша. Хотите американскую охрану – заплатите и спите спокойно. Но забегали, заволновались. Кипит их разум возмущенный, а выхода – нет. И как-то надо с этим жить дальше.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

Волан-де-Трамп. ЕС привыкает к тому, кого нельзя обзывать

С бедой, говорят, нужно переспать ночь. А им теперь с этим не только спать, но и жить. Как минимум четыре года. Поэтому и через сутки после интервью Трампа они не могут прийти в себя. Хотя ничего нового не сказал. Но ведь надеялись, что и не скажет. Успокаивали себя: мол, Белый дом и не таких ставил на место. Возможно, еще поставит. Но пока они сами места себе и не находят. Евролидеры кто вслух, кто про себя, но все твердят, что со времен основания НАТО так с ними в США еще не разговаривали. Приказывали, следили, подчиняли, ломали через колено. Но не пренебрегали.

Причем, мало того, что высокомерно – это как раз в порядке вещей. Так еще и как-то брезгливо. А эта его фраза: "Собака – друг человека"… Ну, в смысле, "Меркель допустила катастрофическую ошибку, открыв Европу нелегалам". Возмутился даже Керри: "Думаю, для избранного президента США неприемлемо вмешиваться в политику других стран таким довольно прямолинейным образом". Действительно, "цветная" революция, переворот, военные базы, санкции на худой конец. Все это еще куда ни шло. А критика – это, конечно, не дело. Это всего лишь слова.

Хотя, по сути, Трамп всего-то и скомандовал Европе: "вольно". То есть, воля ваша. Хотите американскую охрану – заплатите и спите спокойно. Но забегали, заволновались, засуетились. Искусственный интеллект, он же привык выполнять строго определенные приказы. А этот – вне матрицы. В фантастических фильмах у роботов от таких задач начинает дым из ушей валить. Евровипам сложнее. Кипит их разум возмущенный, а выхода – нет. Вот и покрываются испариной. И не в том беда, что им денег на НАТО жалко. Хотя, если они не Прибалтика, у которой их все равно нет, то жалко. А в том, что они не приучены тратить их на то, что отдавали даром.

У них же, как до сих пор было, их вклад в общую безопасность – территория. Сами-то себе давно не принадлежат. А Трамп на этом еще и нажиться хочет. И вместо того, чтобы воспитывать Россию, это он им теперь говорит, что "бизнес как прежде невозможен". Потому что прежде его и не было. Открыто возмутились только французы. И то лишь те, кто уже может позволить себе смелость. Хотя бы напоследок. Олланд понял вдруг, что ЕС не нуждается ни в чьих советах. Его бывший премьер Вальс, который, несмотря на то, что хочет в Елисейский дворец, так и останется бывшим премьером, обвинил Трампа в объявлении войны Евросоюзу.

Их слова, вероятно, ему даже не передадут. Для него это такая же лишняя информация, как уже и их фамилии. Если он даже действующих персон не идентифицирует. В ходе интервью перепутал главу Еврокомиссии Юнкера с председателем Евросовета Туском. Ему, как говорится, один юнкер. В смысле, и то, и другое слишком тускло, чтобы различать детали. Кстати, "устаревшая, поскольку была спроектирована много-много лет назад" – это он, может быть, тоже североатлантическую организацию с кем-то спутал. НАТО и Меркель – они же почти ровесники.

Впрочем, проблема Европы все-таки не в том, чем именно грозит ей Трамп, а в том, как откровенно она этого боится. Ведь уже одной только реакцией обнажает перед ним свои слабые места: зависимость и страх остаться с жизнью один на один. А Трамп – даром он, что ли, стольких красавиц пленил – умело доводит "старушку" до исступления. Чтобы, когда спечется, успокоить: "ладно, я пошутил. Раздевайся". И она ради него сделает это с большим удовольствием. Через несколько дней он, наверное, станет совсем другим человеком. Но Европу это в любом случае уже не исправит. Как якобы сказал Уинстон Черчилль леди Астор: "Я-то завтра буду трезвый, а Вы так и останетесь дурой".

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