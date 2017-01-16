Художник-членовредитель покидает Россию. Париж, береги свою брусчатку!

Он уже зашивал себе рот, голым обматывался колючей проволокой, прибивал свои половые органы к брусчатке Красной площади, отрезал себе мочку уха. Его узнали не только в России, но и за границей. Теперь узнают еще лучше.

Автор Анна Разваляева, радио Sputnik

Скандальный акционист Петр Павленский уехал из России во Францию. Он рассчитывает получить там политическое убежище. В активе Павленского, кроме акций, связанных с самоистязанием, теперь еще и подозрение в изнасиловании. По крайней мере, именно по этому поводу в отношении него СК проводит доследственную проверку. Заявление написала актриса Театр.doc Анастасия Слонина. Говорят, из гостеприимного дома Павленского и его соратницы Шалыгиной актриса вынуждена была ретироваться практически без одежды и с изрезанными пальцами.

Но это было не насилие, утверждает сам Павленский, а просто общение людей, которые придерживаются свободных отношений. А может, это была просто художественная акция, сродни тем, которыми прославился этот скандальный персонаж. Впрочем, многие считают его творцом, а его акции – искусством. По крайней мере, на основании того, что этот художник давно известен. Он уже зашивал себе рот в защиту Pussy Riot, голым обматывался колючей проволокой, изображая "Тушу", прибивал свои половые органы к брусчатке Красной площади, отрезал себе мочку уха. Ну и, наконец, поджег дверь здания ФСБ, за что должен был по суду заплатить почти миллион рублей в качестве штрафа и компенсации за испорченное имущество.

Можно проследить эволюцию художественного, так сказать, творчества. От нанесения увечий самому себе художник стал постепенно переходить к нанесению ущерба окружающим. Так что изнасилование вполне вписывается в этот ряд. Хотя сам Павленский считает, что нынешняя история – это просто способ убрать его из политической жизни России. А может, все гораздо проще, и все его акции – лишь способ заработать политический капитал, чтобы без проблем перебраться во Францию?

Многим пользователям соцсетей больше всего понравилась именно последняя акция Павленского с отъездом из России. Беспокоятся они лишь за парижскую брусчатку, как бы креативный соискатель политического убежища ее не попортил.

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