Разница между американскими и немецкими спецслужбами – весьма существенная. Те дали волю словам после поражения Клинтон. А эти решили сыграть на опережение. Еще до выборов в бундестаг повели себя так, словно Меркель их уже проиграла.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

И эти везде "русский дух" чуют. Разведка ФРГ пошла по стопам спецслужб США Your browser does not support HTML5 audio

Совместный доклад обычно конкурирующих спецслужб, предварительная утечка его "самых сильных" мест – и никаких улик, кроме обвинений. У ЦРУ, ФБР и АНБ нашлись достойные подражатели. Профессионалы и просто люди с соображением еще не все досмеялись по поводу антироссийских "находок" американских контор, а им уже и в Германии подготовили свой вариант все того же анекдота. С тем же началом всех бед: "собрались как-то русский, русский и русский жизнь Западу испортить…". Федеральная разведка ФРГ и ведомство по охране конституции – это их контрразведка – сообща обвинили Москву в подрыве отношений между ЕС и Соединенными Штатами.

Публика, как водится, узнала об этом из СМИ. Der Spiegel постарался. "Россия долгие годы пытается, особенно в странах Запада, обострить существующие социальные конфликты и стремится поставить под сомнение саму идею тесного союза с США". Это главный посыл. С какого именно момента Россия обостряет конфликты, не указывается. Но то, что даже они называют их "существующими", уже признак того, что к их появлению она точно не причастна. То есть, вариант с предвыборными махинациями Национального комитета Демпартии. Плохо не то, что они были, а то, что о них узнали.

Как говорится, они бы чему хорошему у американцев поучились. Но, во-первых, где его взять. А во-вторых, это еще вопрос, кто кого учить должен. Ну, если исходить из того, что Трамп сравнил методы доморощенных спецслужб по дискредитации с приемами гестапо. Немцам-то они ближе. Как минимум, географически. Хотя, если когда-то мы могли удивляться тому, что в советских фильмах про войну гестаповцы такие тупые, то сегодня в отношении их преемников это не показалось бы явным преувеличением.

Зато как тонко они приравняли Россию к террористам. У них получается с Москвой, как с тем же тунисцем Амри: все знали заранее, следили, но не уследили. Как говорится, Амри, но не сейчас. Будет труп – тогда подъедем. А Россия понятна и без взрывов, хоть и не умом.

Меркель же и Трампа поэтому не воспринимала, что Россия его не так подавала. А теперь-то канцлерин осознает, что недопонимание возникло не потому, что прежние президенты США ни во что интересы ЕС не ставили, а новый хозяин Белого дома их даже не замечает. А потому что это нравится Москве. Впрочем, если Меркель хочет наладить с Трампом отношения (а, судя по ее публичному желанию решать мировые проблемы вместе, хочет), то доклад спецслужб – это не совсем то, что ей нужно. Трамп в интервью британской The Times и немецкой Bild обвинил в Brexit'е "катастрофическую миграционную политику Меркель" и предрек ЕС парад "exit'ов".

То есть, говоря языком немецких спецслужб, "обострил существующие социальные конфликты". Значит, он тоже – Россия? Либо ее способ испортить отношения ЕС и США? Чушь полная. Даже когда пытаешься сформулировать это за них. Вероятно, поэтому в Берлине пока и не решили, заслуживает ли доклад BND и BfV опубликования. В конце концов, должны же они хоть чем-то отличаться от американских аналогов. Хотя разница и так есть. Те дали волю словам после поражения Клинтон. А эти решили сыграть на опережение. Еще до выборов в бундестаг повели себя так, словно Меркель их уже проиграла. Разведка… Может, хоть о чем-то она все-таки догадывается.

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