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Пустили под отКосово. Приштина и Белград вновь оказались на грани войны

17:5816.01.2017
(обновлено: 18:03 16.01.2017)
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Вид на президентский дворец в Белграде
© РИА Новости. Сергей Гунеев
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Это просто два пассажирских вагона. Но если бы они прибыли из Сербии в Косово, то это, пожалуй, произвело бы эффект, сопоставимый с эмоциями от "продукта" братьев Люмьер. Увидеть такое здесь тоже никто не ожидал.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

Пустили под отКосово. Приштина и Белград вновь оказались на грани войны

А с платформы говорят: "Это город Београд". Так он звучит по-сербски. Хотя вряд ли возможно, чтобы в этом поезде хоть кто-то задремал и не заметил, как вернулся в столицу, так и не доехав до пункта назначения. Впрочем, если исходить из того, что с ними 18 лет такого не происходило вовсе, следование по маршруту Сербия – Косово изначально было похоже на сон, который вполне мог закончиться не в Белграде, а кровью. И не только пассажиров. Уже потом, на заседании Совбеза, президент Сербии Томислав Николич признает: "Мы старались этого не показать, но мы были на грани вооруженного столкновения".

А затем добавит, что как верховный главнокомандующий он готов в любой момент ввести армию в бывшую автономию, чтобы не допустить очередного геноцида. "Если сербов будут убивать, то не только армия, мы все пойдем". В Белграде давно не говорили таких слов. На таком уровне. А ведь всего-то и хотели, что возобновить железнодорожное сообщение с непризнанным субъектом. Пусть, и не со всем сразу, а с городом Косовска-Митровица, северная часть которого населена преимущественно сербами. Но это ведь тоже был бы контакт двух территорий, чего, собственно, и требует ЕС от Сербии в качестве одного из условий членства.

Но Приштина назвала этот курс "угрозой суверенитету" и перевела стрелки на военные рельсы. Албанские националисты изъявили желание взорвать состав, сопроводив эти угрозы "видеоминированием" полотна. А президент Хашим Тачи призвал остановить движение любой ценой, нагнав на границу спецназ и военную технику. В итоге премьер Сербии Александр Вучич распорядился развернуть эшелон. Как он сказал, чтобы предотвратить столкновения. Хотя это совсем не бронепоезд. Два пассажирских вагона. Но, конечно, вызов. Прибытие такого поезда произвело бы эффект, сопоставимый с эмоциями от "продукта" братьев Люмьер. Увидеть такое здесь тоже никто не ожидал.

Чтобы подозрительная и насквозь агрессивная Приштина пропустила вагоны в цветах сербского флага, да еще и с надписью для тех, кто не понял, "Косово – это Сербия" на 21 языке, включая албанский… Однако если Белград хотел привлечь внимание к отрезанным от жизни сербским резервациям в этом крае, то нашел, пожалуй, самый показательный способ. Трудно сказать, как повели бы себя косовары, отправься поезд без опознавательных знаков. Но, во-первых, какой тогда был бы в нем толк для демонстрации сербской идентичности. Во-вторых, Приштина на все инициативы соседей "смотрит Косово". По принципу "колея эта только моя, убирайся с моей колеи".

Так что путь этому составу в любом случае был заказан. "Я не уверен, что у Косово на это не было чьего-то благословения", – оценит тяжелый железнодорожный случай премьер Вучич, намекая на покровительство Запада. Президент Николич будет конкретней: "Если нет свободы передвижения, о какой европейской цивилизации мы можем говорить с Приштиной и ЕС?" Он назовет инцидент "судорогами уходящей американской администрации". О своих чувствах к новой американской администрации в Сербии не распространяются. Видимо, потому что знают главное: бомбардировок Белграда в любом случае теперь не будет. Россия уже не позволит.

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