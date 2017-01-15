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Экс-президент Латвии задумалась о своем месте. На кладбище

14:2115.01.2017
03800
Экс-президент Латвийской Республики Вайра Вике-Фрейберга (в центре)
© РИА Новости. Михаил Палинчак
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Никто не знает, какое место он займет в истории. А вот где это место будет находиться – на это уже воля определенных людей с определенными связями. Вайра Вике-Фрейберга это точно знает.

Автор Петр Малеев, радио Sputnik, Латвия

Пикантная история стала достоянием латвийской общественности. Местные СМИ рассказали, что экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга в обход закона застолбила себе на элитном кладбище место класса люкс рядом с первым президентом страны. Участок на семь мест. Можно не стесняться.

Сначала хотела все сделать официально. Через своего представителя написала в Рижскую думу. Мол, нужно "солидное" место. Дума сказала, что "местов нет", да и для вас законом не предусмотрено. Похороны за счет государства – это пожалуйста, а с местами на главном кладбище, увы, никак. Там и так все плотненько. И сплошь уважаемые люди.

Тогда экс-президент, как все нормальные герои, пошла в обход. Рычаги влияния, старые связи, посредники, политическое давление, а может и просто давление. Предполагаю, что не обошлось без напутственных слов, а возможно, и народных песен (далее поймете, почему). В конце концов, нужные люди пришли к руководству кладбища, и те, отведя в сторону глаза, пальцем ткнули в сторону подходящего участка. К слову, никто из тогдашнего руководства кладбища уже не работает.

Раскопали, прости господи, журналисты эту историю, а общество давай ее эксгумировать. И цинизм, и высокомерие, и лукавство вспомнили. Кто освежил в памяти и высказывания экс-президента – а там есть что вспомнить. И дела ее, и поступки. Запомнилась она в первую очередь своим высоконравственным отношением к ветеранам. Правда, только одной воевавшей стороны. Да-да, той самой. Впрочем, что было, то быльем поросло.

А место на кладбище еще не поросло. Посему и народ неблагодарный воспринял сию историю без христианских добродетелей – терпимости и смирения. Какой, спрашивают, дерзости надо набраться, чтобы стучать в мавзолей с требованием пустить полежать? Некоторые возражают: мол, человек пожилой, надо бы понять и простить. Первые парируют: а когда место покупали, то демонстрировали прыть и удаль молодецкую. Ну и т.д.

Экс-президент поняла, что на скандал надо отреагировать. И ответила на все деньги, всем смертям назло. Привела два четверостишия из народных песен.

Вот первое:
"Завистники завидуют,
Но нельзя меня пустить по миру.
Бог мне готовит золотой двор
Вокруг тела моего".
И вторая:
"Какого добра я заработала,
Живя на этом свете?
Одно льняное покрывало
И шесть досочек".

Как говорил один детский писатель – читатель, вдумайся в эти строки, и тебе станет не по себе. Так что тут, в принципе, можно выключать свет и закрывать дверь. Никто не знает, какое место он займет в истории – это воля Божья. А вот где это место будет находиться – на это уже воля определенных людей с определенными связями.

Кстати, памятник уже точно можно заказывать. И писать на нем золотыми буквами: Quod licet Jovi… ну и так далее – про Юпитера и быка, короче. Пускай это латынь, а не латышский. Ничего, некоторые считают, что это одно и то же.

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