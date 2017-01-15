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Самый скандальный СИЗО в мире. Тюрьме в Гуантанамо – 15 лет

10:3215.01.2017
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Тюрьма в Гуантанамо
© REUTERS/ U.S. Department of Defense/Petty Officer 1st Class Shane T. McCoy
В ходе предвыборной кампании 2008 года Барак Обама пообещал закрыть печально известную тюрьму на базе США в Гуантанамо. Прошли долгие лета. Обама покидает пост. А тюрьма – и ныне там.

Автор Кирилл Бакеев, радио Sputnik

Пятнадцать лет назад, в январе 2002 года, на американской военно-морской авиабазе в заливе Гуантанамо на Кубе открылась печально знаменитая тюрьма. За это время там побывали захваченные в плен в ходе "глобальной войны против терроризма" граждане 50 стран. Среди них, наряду с иракцами и афганцами – американцы, британцы, датчане, представители Франции, Швеции, Саудовской Аравии, Йемена и многие другие.

Правозащитники и бывшие заключенные неоднократно сообщали о систематическом нарушении прав человека и пытках. Оно и понятно, детище администрации Джорджа Буша-младшего разместилось в крайне удобном месте: и юридически, и географически. Поскольку тюрьма находится не на территории США, то она выпадает из американской юрисдикции. Соответственно, заключенные не могут пользоваться услугами адвоката, обвинений по всей форме им можно не выдвигать, а судить – вообще специальной комиссией министерства обороны. А с точки зрения географии бежать из Гуантанамо попросту некуда. Можно, конечно, попытать удачу в открытом море, или попробовать прорваться на территорию Кубы. Но о таких попытках что-то не слышно.

В ходе предвыборной кампании 2008 года Барак Обама пообещал закрыть тюрьму. И даже подписал приказ о ее расформировании. Однако инициативе воспротивился конгресс. А в 2011 году Обама подписал закон, который запрещает переправлять узников Гуантанамо с использованием средств министерства обороны США на территорию Штатов. А также перемещать их в другие страны. Эксперты говорят, что таким образом Обама отложил закрытие тюрьмы на неопределенный срок.

Нельзя сказать, что Барак Обама совсем ничего не сделал для узников на Острове Свободы. За время его президентства число арестантов сократилось с 242 до 55.  Это достижение можно объяснить в том числе и экономическими соображениями. Содержание там одного заключенного обходится американской казне в три раза дороже, чем если бы преступники отбывали наказание в обычных тюрьмах на территории США.

Ирония в том, что с начала этого года и на протяжении последующих трех лет США будут председательствовать в Комитете ООН по правам человека. В Вашингтоне, конечно, пообещали всеми силами защищать все прописанное во Всеобщей декларации прав человека и соблюдать свои обязательства по международным соглашениям в этой области. Но, вероятно, учреждения в Гуантанамо это не касается.

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