Почти как Цокотуха. Литва запуталась в шпионских сетях ФСБ

Всем в Литве давно известно, что кругом плетут сети. Большинство из них на первый взгляд – просто для коммуникаций. Но если вдуматься, эти сети – очень опасные.

Автор Петр Малеев, радио Sputnik, Прибалтика

Помните страшные истории, когда человек по спекулятивной цене продает душу дьяволу, а взамен получает талант и способности? Те, кто помладше, должны помнить это из голливудских фильмов. Постарше – из учебников средневековой истории. В XXI веке, конечно, что-то поменялось. Но это что-то – явно не человек.

Если кто-то скажет, что дьявола нынче нет – то перед нами либо ватник, либо человек, ни разу не сидевший перед экраном чего-то поучительного. И имя зловещее известно, которое упоминать всуе лишний раз чревато, и национальность. Каждый, кто глазом или ухом знаком с потоком либеральных ценностей, знает, что редко какая гадость в мире происходит без веления оного. Его агенты заполонили всю планету, и они давно среди нас. А некоторые предполагают, что и внутри.

Жил да был в Литве гражданин Томкус. Организовал компанию. Передавал информацию спутниковым системам связи, предоставлял телекоммуникационные услуги. Работал хорошо и профессионально. Стал членом Литовской аэрокосмической ассоциации. Его предприятие участвовало в создании первых в Литве искусственных спутников Земли.

Талант гражданина не могла не заметить и президент. Даля Грибаускайте лично вручила Томкусу награду "за создание прогрессивных, инновативных, приносящих Литве социально-экономическую выгоду видов деятельности и за их развитие". Подчеркивался его вклад в активизацию сотрудничества Литвы с НАСА и Европейским космическим агентством. А затем, шагая в ногу со временем, компания решила создать в республике крупнейший центр данных.

И тут на сцену вышла святая инквизиция в лице Департамента госбезопасности. Пришли, потянули за проводки. А вот этот, спрашивают – куда ведет? Не в сторону Кремля? Ну-ка показывайте ниточки, кто за них дергает? И вообще, у вас тут сеть… А кто к сети подключен? Да пока никто, отвечают. Ха-ха, говорят, никто… А если кто-то подключится? Отвечай, я тебя спрашиваю!

Граждане стоят, глазами хлопают. Решили их на связи проверить. А там… Компания принадлежит компании, у которой в друзьях компании – русский. Что значит "ну и что"? А еще учредитель компании, которая сотрудничает с другой компанией, так вот в той компании – тоже есть русский. Теперь ясно? Если русский, значит ФСБ. Если ФСБ, значит, сами знаете кто. Вот они, ниточки, вот они, проводки.

Я думаю, что надо идти дальше. В первую очередь проверить – а не являются ли таланты и способности гражданина Томкуса следствием продажи его души? А то так лихо он тут все организовывал, словно опираясь на могущественные силы за его спиной. И вообще – проверить всех талантливых и перспективных. Почему у них получается, а у других нет?

Ведь всем в Литве давно известно, что кругом плетут сети. Пускай, большинство из них на первый взгляд – невинные и служат для коммуникаций. Но если к такой сети подключится кто-то из русских шпиенов? Связи, нити, провода – целый клубок. И опутывают, опутывают – поди разберись. Общество, запутавшееся в проводках – что Цокотуха в паутине. Не стоит только ждать помощи от комарика в лице спецслужб. Нужна компания, к которой нужно всем подключиться. Подключайтесь, граждане, подключайтесь – стране нужны сигналы о подключениях.

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