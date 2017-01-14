США
15.0115 января18:16МСК
USD59.37-0.13
EUR63.12-0.15
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Акценты

Почти как Цокотуха. Литва запуталась в шпионских сетях ФСБ

14:1814.01.2017
(обновлено: 14:19 14.01.2017)
779475
Вид на город с башни Гедиминаса в Вильнюсе
© РИА Новости. Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Всем в Литве давно известно, что кругом плетут сети. Большинство из них на первый взгляд – просто для коммуникаций. Но если вдуматься, эти сети – очень опасные.

Автор Петр Малеев, радио Sputnik, Прибалтика

Помните страшные истории, когда человек по спекулятивной цене продает душу дьяволу, а взамен получает талант и способности? Те, кто помладше, должны помнить это из голливудских фильмов. Постарше – из учебников средневековой истории. В XXI веке, конечно, что-то поменялось. Но это что-то – явно не человек.

Если кто-то скажет, что дьявола нынче нет – то перед нами либо ватник, либо человек, ни разу не сидевший перед экраном чего-то поучительного. И имя зловещее известно, которое упоминать всуе лишний раз чревато, и национальность. Каждый, кто глазом или ухом знаком с потоком либеральных ценностей, знает, что редко какая гадость в мире происходит без веления оного. Его агенты заполонили всю планету, и они давно среди нас. А некоторые предполагают, что и внутри.

Жил да был в Литве гражданин Томкус. Организовал компанию. Передавал информацию спутниковым системам связи, предоставлял телекоммуникационные услуги. Работал хорошо и профессионально. Стал членом Литовской аэрокосмической ассоциации. Его предприятие участвовало в создании первых в Литве искусственных спутников Земли.

Талант гражданина не могла не заметить и президент. Даля Грибаускайте лично вручила Томкусу награду "за создание прогрессивных, инновативных, приносящих Литве социально-экономическую выгоду видов деятельности и за их развитие". Подчеркивался его вклад в активизацию сотрудничества Литвы с НАСА и Европейским космическим агентством. А затем, шагая в ногу со временем, компания решила создать в республике крупнейший центр данных.

И тут на сцену вышла святая инквизиция в лице Департамента госбезопасности. Пришли, потянули за проводки. А вот этот, спрашивают – куда ведет? Не в сторону Кремля? Ну-ка показывайте ниточки, кто за них дергает? И вообще, у вас тут сеть… А кто к сети подключен? Да пока никто, отвечают. Ха-ха, говорят, никто… А если кто-то подключится? Отвечай, я тебя спрашиваю!

Граждане стоят, глазами хлопают. Решили их на связи проверить. А там… Компания принадлежит компании, у которой в друзьях компании – русский. Что значит "ну и что"? А еще учредитель компании, которая сотрудничает с другой компанией, так вот в той компании – тоже есть русский. Теперь ясно? Если русский, значит ФСБ. Если ФСБ, значит, сами знаете кто. Вот они, ниточки, вот они, проводки.

Я думаю, что надо идти дальше. В первую очередь проверить – а не являются ли таланты и способности гражданина Томкуса следствием продажи его души? А то так лихо он тут все организовывал, словно опираясь на могущественные силы за его спиной. И вообще – проверить всех талантливых и перспективных. Почему у них получается, а у других нет?

Ведь всем в Литве давно известно, что кругом плетут сети. Пускай, большинство из них на первый взгляд – невинные и служат для коммуникаций. Но если к такой сети подключится кто-то из русских шпиенов? Связи, нити, провода – целый клубок. И опутывают, опутывают – поди разберись. Общество, запутавшееся в проводках – что Цокотуха в паутине. Не стоит только ждать помощи от комарика в лице спецслужб. Нужна компания, к которой нужно всем подключиться. Подключайтесь, граждане, подключайтесь – стране нужны сигналы о подключениях.

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

Комментировать
+
Акценты
Обсуждение
7 пользователей оставили 7 комментариев
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Показать новые комментарии (0)
Комментировать
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.