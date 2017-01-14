Не в своей тарелке. В Великобритании из-за Brexit'а закрываются рестораны

Британцам обещают туристический бум – из-за просевшего курса фунта. Проблема в том, что туристов надо будет кормить. А ресторанный бизнес – все из-за того же фунта – переживает не лучшие времена.

Автор Светлана Калмыкова, радио Sputnik

Известный британский кулинар и телеведущий Джейми Оливер решил закрыть часть своих ресторанов итальянской кухни в Лондоне. Как отмечают эксперты, 41-летний шеф-повар и его бизнес пострадали от победы евроскептиков на прошлогоднем референдуме о членстве Великобритании в ЕС.

В компании Оливера заявили, что предстоящий Brexit усугубляет и без того непростую ситуацию на рынке ресторанных услуг. Кроме того, падение курса фунта по отношению к евро привело к подорожанию итальянских продуктов.

Ранее на проблемы из-за Brexit'а жаловались представители гостиничного бизнеса. По их подсчетам, после выхода Великобритании из ЕС представители европейских компаний станут реже ездить в командировки в Лондон. А значит, заполняемость отелей снизится, и доходность в расчете на номер сократится.

С другой стороны, эксперты пророчат Великобритании туристический бум. Ведь тот же подешевевший фунт стерлингов привлекает зарубежных туристов и способствует развитию внутреннего туризма среди британцев. Да и Джейми Оливеру расстраиваться едва ли стоит. К тому же за пределами родины его ресторанная сеть по-прежнему процветает и расширяется. В планах открыть два десятка новых заведений.

Так что Brexit еще может оказаться на руку – и не только ему, кстати. Кстати, премьер-министр Великобритании Ванесса Мэй в очередной раз пообещала, что расскажет "в ближайшие недели", как будет проходить процесс выхода страны из ЕС.

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