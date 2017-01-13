В Минобороны ФРГ не сомневаются, что сексуальное воспитание личного состава повысит "конкурентоспособность, гибкость и открытость" немецкой обороны. Идея, безусловно, свежая.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

Грудь четвертого человека. Бундесвер ушел на "сексуальное ориентирование" Your browser does not support HTML5 audio

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен вспомнила, что она там все-таки сидит как женщина. А значит, все, что им нужно – это только любовь. Ну, к родине – это понятно. Но еще ведь и к ближнему своему. Или к своей. Или, когда сразу не разберешь, свой он или своя. Короче говоря, глава военного ведомства решила научить подчиненных смыкать ряды и разворачиваться в марше независимо от пола и, так сказать, предпочтений в выборе партнера. Солдаты и офицеры бундесвера, включая, между прочим, генералитет, пройдут курс "сексуального ориентирования".

Bild уже известна тема первого семинара для советников внутреннего руководства армии и командиров подразделений. "Обращение с сексуальной идентичностью и ориентацией в оборонном ведомстве". С одной стороны, неожиданно. Но, с другой стороны, пусть скажут спасибо, что их не заставляют, как иной раз американских бойцов, на шпильках ходить, чтобы поняли, каково это. Хотя еще неизвестно, кому и какой экзамен им придется сдавать. Тем не менее, а чем им в бундесвере еще заниматься? В Германии ему развернуться толком негде. Кругом военные базы США. За террористами тоже, как выясняется, смотри не смотри – все равно не уследишь.

ВВС не летают. Пушки не стреляют. Автоматы как палки. Вернее, палки используют на учениях как автоматы. В войсках – разброд и шатания. Они же потому и на защиту Прибалтики подписались, чтобы хоть какие-то сотни штыков вроде бы как при деле были. Но всю же армию туда не пошлешь. Уже пробовали – вернулись не все. Вот и усадили остальных за парты, чтобы тоже напряжение снимали. Коль не получается из них сделать солдат удачи, пусть хотя бы попробуют стать "джентльменами удачи". Это значит "учить от сих до сих. Приду – проверю".

Хотя, наверное, в их случае это было совсем другое кино. Скажем, думали они как-то в своем Минобороне, куда бы все-таки пристроить свои войска, чтобы не болтались без дела. "Хорошо бы их чем-нибудь отвлечь", – предложил один из чиновников. "Я, я, даст иш фантастиш", – воскликнула фрау Ляйен. Тут кто-то и вспомнил, где он это уже слышал. Может быть, даже минувшей ночью. В общем, слово за слово – сели за столы. Или, как говорят в школе, ноги под парту, руки на парту. Все-таки лучше, чтобы преподаватель их видел, когда такие-то вызовы.

Солдат введут в курс "многообразия и нетрадиционной ориентации", которой в бундесвере придерживаются 17 тысяч военнослужащих. Без малого почти 7%. Хотя, может быть, уже и с каким-нибудь новым малым. Это дело поставлено здесь на такой поток, что каждый день чреват пополнением армии таких любовников. А ведь в вооруженных силах есть еще и слабый пол, который тоже требует особого обхождения. В общем, Урсула фон дер Ляйен не сомневается, что сексуальное воспитание повысит "конкурентоспособность, гибкость и открытость" немецкой обороны. Другой вопрос – с какого боку, и точно ли сила обороны – в ее открытости.

Но приказы не обсуждаются. Тем более – тяжело в учении, легко в строю. И если надо в нем видеть грудь четвертого человека, то пусть хоть у каждого четвертого она будет четвертого размера. Что касается собственно образовательного процесса, то после "сексуальной ориентации" бойцам можно рассказать, например, откуда берутся дети. Ну, а когда-нибудь потом – зачем еще нужна армия. Хотя, может быть, об этом им лучше и не знать.

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