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Западная "матрица" перешла на сторону России. Показано телевидением США

15:1013.01.2017
(обновлено: 18:48 13.01.2017)
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Аппаратная студия телеканала C-SPAN
© Flickr/ C-SPAN Community
Зрители американского телеканала C-SPAN, который транслирует выступления ключевых политиков США, вместо прямого включения из конгресса 10 минут смотрели передачу RT. В C-SPAN пытаются понять, что это было.

Автор Илья Харламов, радио Sputnik

Накопилось. Главный редактор телеканала RT и агентства Sputnik Маргарита Симоньян направила письмо газете The Guardian. В нем указывается, что обвинения в адрес канала свидетельствуют о нежелании западных "медийно-политических истеблишментов терять монополию" на подачу информации. Маргарита Симоньян, к примеру, приводит тот факт, что единственным обвинением спецслужб в адрес RT стала якобы критика Хиллари Клинтон, за которую в Вашингтоне приняли публикацию реальных фактов о кандидате на президентский пост. Подобных случаев — вагон и маленькая тележка. Каждый из них сопровождается набившей оскомину риторикой о "российской угрозе" и попытках Кремля влиять на общественное мнение на Западе. То есть, это право "правильные" европейские и американские медийные ресурсы хотят навсегда закрепить за собой. Взять в пожизненную ренту. Одна беда: речь тут скорее не о влиянии, а о манипулировании этим самым общественным мнением.

Игорь Морозов, член комитета Совета Федерации по международным делам
© Александр Натрускин
Сенатор о трансляции в США речи Путина: Вашингтон заработал "под Трампа"
Разумеется, ничего общего со свободой слова и поддержкой журналистики все это не имеет. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что телеканал RT и агентство Sputnik являются альтернативной точкой зрения в западном потоке мейнстрима. Кстати, все больше авторитетных европейских и американских политиков и экспертов выражают одобрение и радуются самому факту существования альтернативных источников информации из России. Мир просто перестал бы быть цветным в однобокой трактовке "правильных" СМИ, говорят эти отважные люди, идущие против течения.

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию в Георгиевском зале Кремля. 1 декабря 2016
© РИА Новости. Алексей Дружинин
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Путин перед Трампом: президент РФ – на правительственном канале США
Недавно в Европарламенте была принята скандальная резолюция, в которой противодействие "российской пропаганде" было поставлено в один ряд с информационной угрозой, исходящей от радикальных исламистов. Документ, что примечательно, не вызвал в Брюсселе бурного единодушия. Он был принят техническим большинством. В поддержку проголосовали 304 депутата, против — 179, воздержались — 208. Таким образом, "за" высказалось меньше половины парламентариев. Чувствуется, на Западе многих уже смертельно утомила эта линия на блокаду иной точки зрения. Владимир Путин тогда поздравил журналистов телеканала RT и агентства Sputnik с результативной работой и заявил, что принятая резолюция свидетельствует об очевидной деградации представлений о демократии в западном обществе.

В студии радио Sputnik
© РИА Новости. Константин Чалабов
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Sputnik: вооружен и очень опасен
А тут еще и неприятные сюрпризы. Зрители американского телеканала C-SPAN, который транслирует выступления ключевых политиков США, вместо прямого включения из конгресса 10 минут смотрели передачу RT. В C-SPAN случившееся хитроумно назвали "проблемой маршрутизации". Примечательно, что трансляция RT началась в тот момент, когда выступала депутат палаты представителей Максин Уотерс. Именно эта дама безрезультатно пыталась протестовать в конгрессе против итогов голосования на выборах в США и победы Дональда Трампа. Традиционно ссылаясь на "вмешательство России". Месяцем ранее этот же американский канал перед началом митинга сторонников Трампа пустил в эфир в интернете отрезок послания Владимира Путина российскому парламенту.

Все это, конечно, вызывает большие вопросы. Есть над чем призадуматься. То ли возможности Москвы действительно безграничны и она при желании может всю американскую аудиторию заставить смотреть, слушать и читать российские СМИ. То ли среди техперсонала завелись "зловредные" и глубоко законспирированные агенты Кремля, которых никак не могут разоблачить. А значит, "диверсии" в виде сбоев в эфире продолжатся. Но есть и еще один вариант. Может быть, это взбунтовалась сама матрица современного электронного мира, которая больше не в силах терпеть однобокость и нарушение базовых человеческих прав и свобод? В том числе — права на объективную информацию.

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