"Несокрушимая свобода" США в Афганистане: новая серия

США направят своих морпехов в провинцию Гильменд на юге Афганистана для оказания поддержки местным силовикам в борьбе с боевиками "Талибан". Эта переброска – первая операция подобного рода после вывода основной части войск США из Афганистана в 2014.

Автор Владимир Бычков, радио Sputnik

Есть такая примета: если американских морских пехотинцев куда-то отправляют, значит там дело – швах. Нужна "Буря в пустыне" (война за освобождение Кувейта в 1991 г.) – значит, туда надо направить морпехов. И "Несокрушимая свобода" (Афганистан и пр.) без них обойтись не может, и "Иракская свобода" невозможна. О таких мелочевых операциях бравых морпехов, как вылавливание в Панаме Мануэля Норьеги, и говорить не хочется. Тем более что эта операция не имела пафосного названия. "Правое дело" ни в какое сравнение не идет, например, с "Шоком и трепетом".

Ей-ей, в чем и поднаторели американские военные, так это в названиях своих операций! С остальным – похуже. И индикатор тому – опять же американские морпехи. На их сайте уже появилось сообщение, что крупный контингент морской пехоты опять направляют в Афганистан.

Формально американцы там завершили войну еще в 2014. Но вот с фактической стороной все обстоит гораздо сложнее. И мира там как не было, так и нет в помине. А тут еще талибы активизировались. Накануне в Кабуле и Кандагаре произошли два крупных теракта. В столице погибли по меньшей мере 49 человек, около 100 получили ранения. Талибы уже взяли на себя ответственность. Но любопытно, что взрыв в Кандагаре "своим" они признавать не хотят. И понятно почему. Там были убиты 11 человек и 12 человек ранены. Среди раненых – губернатор провинции, а также посол Объединенных Арабских Эмиратов в Афганистане. В годы правления в Кабуле талибов их "Исламский эмират Афганистан" был признан лишь несколькими странами. В том числе – ОАЭ и Саудовской Аравией. А тут еще появилось сообщение, что "Талибан" и запрещенное в РФ террористическое "Исламское государство" объявили друг другу "священную войну". Правда, источник информации не слишком надежный: радио "Машаль", которое можно назвать пакистанским филиалом "Радио Свобода". А у Пакистана в Афганистане – свои интересы, да и с талибами у них тоже особые отношения. Можно сказать, высокие отношения, особенно учитывая рельеф местности. Вот и приходится американским морским пехотинцам опять срочно (в пожарном порядке) возвращаться в Афганистан. Как они уже возвратились в Ирак.

Кстати, хороший сценарий для сериала! И, думается, он будет даже более рейтинговым, чем знаменитая "Санта-Барбара". Новый сериал можно назвать, скажем, "Миссия выполнена". Первая серия: бескрайнее синее море, солнце, легкий бриз. Авианосец Abraham Lincoln. На палубу садится самолет. Из него выходит президент США Джордж Буш-младший и говорит: "Мы сражались во имя свободы и мира во всем мире. И мы гордимся достигнутым. Битва в Ираке – это одна из побед в войне с терроризмом… Тиран пал, и Ирак свободен". Так закончилась война в Ираке 1 мая 2003 года. Вернее, тогда казалось, что закончилась. Вот такую, пожалуй, можно снять первую серию. А сколько их еще было и будет?!

Вот и "Несокрушимая свобода" тоже получается какой-то многосерийной. И, видно, недаром девиз американских морпехов – Semper Fidelis (дескать, не изменяю своим привычкам). Только тогда на эмблеме Корпуса морской пехоты США пора изобразить что-то менее пафосное, чем якорь. Например, какой-нибудь популярный садовый инвентарь.

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