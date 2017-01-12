Атака неудачников. Недруги Трампа сделали ставку на "ползучий реванш"

Битву за Белый дом в ноябре прошлого года американские демократы проиграли. Но, похоже, они уверены, что проигранная битва – это еще не проигранная война. И победителю придется постоянно доказывать, что его победа – отнюдь не случайна.

Автор Илья Харламов, радио Sputnik

Любителям быстрого результата придется подождать. Первая пресс-конференция Дональда Трампа в качестве избранного президента США была весьма иллюстративна. Она показала, что он может быть жестким и тут же лавировать. Игнорировать вопросы и не слышать собеседника, но затем становиться предельно конкретным и точным. Но в любом случае журналисты имели дело с опытным и умным человеком, оказавшимся в непростых обстоятельствах. Если, конечно, отбросить радость от победы на выборах. Разумеется, на фоне "хакерского синдрома" львиная доля вопросов была посвящена России. Делать поспешные выводы из ответов Трампа – дело неблагодарное. Прежде всего, потому, что они были противоречивы.

Без пяти минут хозяин Белого дома вроде бы согласился, что атаки хакеров могли быть организованы из России, но тут же сослался на Китай и другие страны, которые могут это практиковать. Ловко избежал комментария по поводу своего отношения к антироссийским санкциям. Но заявил, что никаких коммерческих и прочих интересов к России у него не имеется. Так же как и у России к Трампу. Назвал позитивным фактором симпатию Владимира Путина. Выразил надежду, что "поладит" с ним и признал: Российская Федерация нужна Америке, чтобы вместе бороться с запрещенным "Исламским государством". Но заверил публику, что Москва при Трампе будет уважать Соединенные Штаты гораздо больше, нежели прежде. В противном же случае новый президент ответит более жестко, чем это в случае победы сделала бы Хиллари Клинтон. В общем, благодаря ораторскому искусству картинка нынешних и будущих взаимоотношений США и России, так же как и их лидеров, получилась пестрая, а совсем не черно-белая и предельно однозначная.

Дело ведь в том, что развязанная Обамой, Клинтон и их многочисленными властными соратниками кампания против Трампа в современном информационном мире, да еще и на фоне проблем и противоречий в американском обществе, по определению не могла пройти незаметно. Как хорошо известно, ставка была сделана на то, что Кремль якобы был кровно заинтересован в победе республиканца и всячески ему в этом помогал, в том числе и противозаконно. И это стало своеобразным политическим капканом. Но не сам Трамп попал в этот капкан в силу разных причин. Это "добрые люди" прищемили одну ногу избранного президента. Теперь ему предстоит освобождаться от столь неприятного обстоятельства. И делать это надо медленно и осторожно, чтобы не навредить себе еще больше. Можно только представить, каких собак спустят на Дональда Трампа, если после 20 января он возьмет прямой, динамичный и последовательный курс на восстановление добрых, или хотя бы просто спокойных отношений с Россией.

В этом случае обвинения в том, что Кремль напрямую управляет 45-м президентом Соединенных Штатов Америки, могут тому стоить очень дорого, вплоть до импичмента. А потому Трамп как опытный и мудрый бизнесмен, скорее всего, не будет никуда спешить. Страсти должны поутихнуть. У Дональда Трампа сейчас просто нет политической возможности свободно маневрировать в отношениях с Россией. Кроме того, научно никем не доказано, что отношения двух стран ждет качественное, революционное обновление в лучшую сторону. Об этом можно судить в основном по предвыборным заявлениям кандидата от Республиканской партии. Но очень похоже, что Трамп из тех, кто привык вкладывать смысл и отвечать за свои слова.

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