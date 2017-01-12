"Газовое проклятие" Украины: все только начинается

Запасы газа на период отопительного сезона на Украине существенно меньше необходимых значений, а вот расход топлива, напротив, вырос. В самые жгучие морозы – в три раза. И к чему все это приведет – вопрос риторический.

Автор Татьяна Голованова, радио Sputnik

"Газа Европе хватит, мы воровать не станем". Украина заверила Евросоюз, что будет хорошо себя вести и обеспечит транзит российского топлива по своей территории. Опасения у ЕС вызывает погода. Зима в Европе в этом году выдалась самая настоящая – со снегом и холодами. Даже в средиземноморской Греции снег выпадал и мело будь здоров.

Неудивительно, что поставки российского газа в Европу резко увеличились. Главный поставщик топлива "Газпром" бьет рекорды по объемам суточного экспорта газа по "Северному потоку". А в конце прошлого года – еще до холодов – европейцы увеличили для "Газпрома" квоты на заполнение газопровода Opal. Транзит же через стремительно ветшающую украинскую ГТС сокращается.

Сам Киев российский газ не закупает. Пытался торговаться с Москвой, однако та поступает не по-братски: отказывается продавать газ на украинских условиях в ущерб себе. Но, чего уж скрывать, пока кубометры тепла текут в Европу через Украину, риск, что они не дойдут до цели, по-прежнему остается. Тем паче, что в стране-транзитере тоже непривычно холодно.

Одна из самых холодных зим за последние десятилетия рискует превратиться в "газовое проклятие" для жителей страны. Запасы газа на период отопительного сезона на Украине существенно меньше необходимых значений, а вот расход голубого топлива, напротив, вырос. В самые жгучие морозы – в три раза. Средств на закачку газа у Украины нет – МВФ не дал достаточно денег. Остается лишь два варианта – либо гордо мерзнуть, либо воровать топливо из трубы в Европу. Судя по всему, Киев пока решился только на первый вариант.

В соцсетях украинцы публикуют фотографии, где шкала на домашнем термометре не превышает десяти градусов тепла. "Нафтогаз" между тем уже запускает информацию, что вскоре Россия начнет обвинять Украину в незаконном отборе газа. Как расценивать такой посыл – непонятно: то ли предупреждают, то ли предсказывают… Одно в этой истории ясно: на дворе лишь январь и все только начинается. И Украине придется трястись от холода, а Евросоюзу – от страха остаться из-за Киева без тепла.

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