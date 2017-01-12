У Эстонии – две беды. А еще и дороги

Точат, точат зубы на Эстонию враги злобные. Но эстонцы могут спать спокойно. Им все объяснили: враг не пройдет. А пройдет – так не уйдет. Речь о нашей транспортной системе, если кто не понял.

Автор Владимир Барсегян, радио Sputnik, Эстония

В июле 2017 года Эстония принимает на себя обязанности страны-председателя Европейского союза. Хорошо? Да не совсем. Ведь в этом случае, по мнению некоторых эстонских экспертов, она начинает представлять интерес не только для туристов, но и для террористов: ведь на ее территории будут происходить многие мероприятия ЕС.

Такие выводы можно сделать из заявлений известного эстонского политолога, главного редактора журнала "Дипломатия" Эркки Баховски. Высказывания г-на Баховски интересны, потому что они, по сути, являются неофициальной трансляцией мнения политического бомонда Эстонии. Итак, в чем заключается это мнение? А в том, что на период председательства в ЕС Эстонии нужно усилить меры безопасности, и поэтому крайне важно взаимодействие с союзниками по НАТО. Казалось бы – где ЕС и где НАТО? Ну да, в общем-то они рядом.

В Брюсселе. Но все таки не одно и то же. Однако для части эстонского политического класса это все едино. Потому как все равно теперь нашим политикам – прямая дорога в Брюссель, просить в ЕС и НАТО дополнительное финансирование на укрепление "внутренней безопасности" и содержание солдат НАТО у границ с Россией.

Это был посыл, обращенный во внешний мир, а для внутреннего потребителя у Баховски нашлось несколько успокаивающих моментов. "Минусом" столицы Эстонии для потенциальных террористов, с точки зрения Баховски, является то, что Таллин не относится к крупным городам Европы, где теракт был бы "лучше услышан". К тому же в Эстонии "невелика мусульманская община, здесь не так много шансов затеряться где-то в гетто". Трудно будет и "сбежать, поскольку у нас не очень хорошее транспортное сообщение". Вот это – особо греет. В общем, от нас не уйдешь. Поэтому и пытаться не будут. Спите спокойно, жители Эстонии.

Конечно же, Баховски не был бы сам собой, если бы он не вспомнил о том, что председательством Эстонии в ЕС для "провокаций" обязательно воспользуется Россия. Что это будут за "провокации", эксперт не сообщает. Но, похоже, проговаривается: "Россия может попытаться подорвать наше доверие в глазах европейских партнеров, и это понятно. С другой стороны, мы можем извлечь выгоду из этой ситуации, общаясь с Россией на европейской арене". Все становится несколько яснее: это второй куплет из старой песни под названием "Дайте денег уже".

К счастью, так думают далеко не все в эстонском обществе. Есть люди, которые (вот странно!) полагают, что деньги можно не только клянчить, но и зарабатывать. Что, кстати, куда удобнее делать вместе с Россией. Так, бывший премьер-министр Эстонии, а теперь крупный предприниматель Тийт Вяхи недавно высказался в том смысле, что только улучшение отношений между Россией и ЕС, а также улучшение отношений между Россией и США являются гарантиями безопасности для Эстонии и ключом к восстановлению ее экономического роста. И именно отсутствие таких хороших отношений, а не что-то иное, по мнению Вяхи, угрожает благополучию и безопасности страны.

Будем надеяться, что таких разумных голосов со временем будет звучать все больше. Потому как затянувшийся период антироссийской истерии в СМИ и политике изрядно поднадоел. Уж очень по ушам бьет. Тем более что обычному рядовому эстонцу от этой истерии, как говорится, "никакой пользы кроме вреда".

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