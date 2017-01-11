"Заговор сенаторов": против России или против Трампа?

Объявленный повод для введения новых санкций США – предполагаемое вмешательство РФ в американскую избирательную кампанию. И цель инициаторов законопроекта – не только Москва. Но и Вашингтон.

Автор Олег Обухов, радио Sputnik

И все им неймется. Несколько сенаторов США предлагают в своем спешно внесенном в конгресс законопроекте ввести новые санкции против России. В частности, ужесточить наказания за инвестиции в российскую добычу полезных ископаемых, трубопроводы и ядерные проекты. Ограничения должны коснуться не только американцев, но и резидентов третьих стран. Закон вступит в силу, если законопроект одобрят обе палаты конгресса, а затем подпишет президент. На избранного президента США Дональда Трампа надежды, похоже, у авторов документа нет. Поэтому торопятся. К тому же хотят добиться возможности односторонних действий конгресса на случай, если Трамп откажется играть по навязанным правилам. Тогда отменить антироссийские санкции будет сложнее. В общем, все делают для того, чтобы осложнить жизнь будущему главе Белого дома, если тот пойдет на сближение с Москвой.

Но успеет ли до своего ухода Обама, так сказать, подмахнуть этот документ? Как говорят эксперты, вряд ли у без пяти минут экс-президента будет такая возможность. Потому что большинство в конгрессе – республиканцы. И, надо полагать, за редким исключением (того же Маккейна, например), они будут прислушиваться к мнению нового хозяина Белого дома. Наверняка уже идут консультации по этому поводу. Хотя, с другой стороны, сейчас в США так все быстро закрутилось, что и "заговор сенаторов" может развиваться стремительно – и тогда антироссийски настроенные конгрессмены от двух партий вместе с Обамой могут успеть до 20 января сделать свое "черное дело".

Некоторые считают, что есть и третий вариант: Трамп не будет слишком уж противиться введению новых санкций, чтобы не портить отношения с конгрессом – а затем использует их в ходе торга на будущих переговорах между Вашингтоном и Москвой. Но этот вариант уже как-то слишком сложен для того, чтобы быть правдой. Тем более что объявленный повод для введения санкций – предполагаемое вмешательство РФ в американскую избирательную кампанию. И бьют таким образом инициаторы новых санкций не только по Москве, но и по Трампу.

Есть и еще один нюанс. Компании американского ТЭК – традиционные спонсоры республиканской партии. И эти корпорации – не прочь поучаствовать в российских энергетических проектах. Мало того, многолетний глава Exxon Mobil Рекс Тиллерсон выдвинут на пост госсекретаря США. А он, насколько известно, человек практичный. И рубить будущие доходы американских же компаний в угоду фантазиям некоторых сенаторов ему как-то не пристало. В любом случае, весна покажет, на чьей стороне правда была.

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