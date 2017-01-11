США
12.0112 января02:44МСК
USD60.16+0.21
EUR63.52-0.03
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Акценты

"Заговор сенаторов": против России или против Трампа?

19:0411.01.2017
01590
Города мира. Вашингтон
© РИА Новости. Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Объявленный повод для введения новых санкций США – предполагаемое вмешательство РФ в американскую избирательную кампанию. И цель инициаторов законопроекта – не только Москва. Но и Вашингтон.

Автор Олег Обухов, радио Sputnik

И все им неймется. Несколько сенаторов США предлагают в своем спешно внесенном в конгресс законопроекте ввести новые санкции против России. В частности, ужесточить наказания за инвестиции в российскую добычу полезных ископаемых, трубопроводы и ядерные проекты. Ограничения должны коснуться не только американцев, но и резидентов третьих стран. Закон вступит в силу, если законопроект одобрят обе палаты конгресса, а затем подпишет президент. На избранного президента США Дональда Трампа надежды, похоже, у авторов документа нет. Поэтому торопятся. К тому же хотят добиться возможности односторонних действий конгресса на случай, если Трамп откажется играть по навязанным правилам. Тогда отменить антироссийские санкции будет сложнее. В общем, все делают для того, чтобы осложнить жизнь будущему главе Белого дома, если тот пойдет на сближение с Москвой.

Но успеет ли до своего ухода Обама, так сказать, подмахнуть этот документ? Как говорят эксперты, вряд ли у без пяти минут экс-президента будет такая возможность. Потому что большинство в конгрессе – республиканцы. И, надо полагать, за редким исключением (того же Маккейна, например), они будут прислушиваться к мнению нового хозяина Белого дома. Наверняка уже идут консультации по этому поводу. Хотя, с другой стороны, сейчас в США так все быстро закрутилось, что и "заговор сенаторов" может развиваться стремительно – и тогда антироссийски настроенные конгрессмены от двух партий вместе с Обамой могут успеть до 20 января сделать свое "черное дело".

Некоторые считают, что есть и третий вариант: Трамп не будет слишком уж противиться введению новых санкций, чтобы не портить отношения с конгрессом – а затем использует их в ходе торга на будущих переговорах между Вашингтоном и Москвой. Но этот вариант уже как-то слишком сложен для того, чтобы быть правдой. Тем более что объявленный повод для введения санкций – предполагаемое вмешательство РФ в американскую избирательную кампанию. И бьют таким образом инициаторы новых санкций не только по Москве, но и по Трампу.

Есть и еще один нюанс. Компании американского ТЭК – традиционные спонсоры республиканской партии. И эти корпорации – не прочь поучаствовать в российских энергетических проектах. Мало того, многолетний глава Exxon Mobil Рекс Тиллерсон выдвинут на пост госсекретаря США. А он, насколько известно, человек практичный. И рубить будущие доходы американских же компаний в угоду фантазиям некоторых сенаторов ему как-то не пристало. В любом случае, весна покажет, на чьей стороне правда была.

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

Комментировать
+
Акценты
Комментировать
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.