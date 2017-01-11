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"Разворот" над Атлантикой, или Как подменили Бориса Джонсона

18:2711.01.2017
(обновлено: 18:32 11.01.2017)
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Борис Джонсон недалеко от Дарлингтон, на северо-востоке Англии
© AFP 2017/ Scott Heppell
До президентских выборов он говорил, что в Америку не поедет, чтобы случайно не натолкнуться на Трампа. Но поехал. Именно для этого. Пусть до Трампа его и не допустили. Но его слова в любом случае передадут.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

В его случае это выражение буквально стало "крылатым". Он действительно переобулся в воздухе. А может, и переоделся. Что-то же с ним произошло по пути из Лондона в Вашингтон, если это был даже не "разворот над Атлантикой". Переворот. Сознания. С небес на американскую землю глава МИД Великобритании Борис Джонсон спустился уже совсем другим человеком. Тот, что вылетал из Хитроу, призывал покарать Россию. Тот, что очутился в США на встрече с советниками Трампа и конгрессменами из числа его сторонников, словно забыл привычный текст. Потому, наверное, и списал слова у самого Трампа.

Василий Колташов, руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений
© Фото: из личного архива Василия Колташова
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"Мы обращаем внимание на то, что было бы безумием демонизировать Россию или загонять ее в угол". Чтобы не сочли за плагиат, Джонсон мог бы сказать для убедительности: посмотрите, мол, на меня – сам пробовал и вот что из этого получилось. Раздвоение личности. Это же он призывал считать Кремль изгоем. А теперь, говорит, "в отношении Москвы следует проводить двойную стратегию вовлечения и бдительности". Это, надо полагать, его версия "доверяй, но проверяй". Главное, в угол не загоняй. Понял Боря, чем больше Россию в угол загоняешь, тем больше он становится.

Неизвестно, поинтересовался ли кто-нибудь у него, чем именно вызвана такая его "смена вокабуляра". Не рекомендацией же Марии Захаровой. Впрочем, он в любом случае мог выкрутиться и ответить, что тот, который в Лондоне, это был совсем другой Джонсон. У них же Джонсонов – через одного. Не каждый, правда, ведает делами Форин-офиса. Но так, как ведает этот, пожалуй, каждый бы сумел. Всего-то и надо, что держать нос по ветру. У этого, правда, получилось не сразу. Сначала повернулся против ветра. И не только носом. Поэтому и оказался перед людьми Трампа уже со слегка подмоченной репутацией, но с надеждой, что здесь его… и высушат.

Бывший мэр Лондона Борис Джонсон (справа)
© РИА Новости. Алекс Макнотон
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Он ведь до президентских выборов говорил, что и в Америку не поедет, чтобы случайно не натолкнуться на Трампа. Но поехал. Именно для этого. Пусть до Трампа его и не допустили. Но слова-то передадут. И о том, что "Лондон – первый в очереди на заключение торгового соглашения с Вашингтоном". И про безумие, от которого Борис, надо думать, излечился. В принципе, за торговое соглашение он мог и не такие тезисы за Трампом повторить. А назначить, например, Найджела Фараджа послом Британии в США, как хотел того Трамп. Джонсон, правда, когда это услышал, сказал, что не Трампа это дело. Но это же был совсем другой Джонсон.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон (в центре) перед началом заседания совета министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе
© РИА Новости. Тьерри Монасс
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Его можно назвать флюгером. Или оборотнем. Можно решить, что не ту профессию выбрал. Все-таки первой древнейшей считают не дипломатию. Но, кажется, что нам он такой должен нравиться больше. Но только нравиться. Не больше. Мы ведь помним, как он уже признавался России в любви и превозносил ее за освобождение Пальмиры. А потом за такое же освобождение, но Алеппо, насылал на нее порчу. Это тогда он сказал, что против Москвы у него есть только одно оружие – стыд. Теперь, выходит, он совсем стыд потерял.

При Обаме и в расчете на Клинтон он же действительно хотел поступить с Россией иначе. И, как говорится, поступал, но не поступил. Все, что остается в таких случаях – выйти на трассу и сесть в кабину к новому дальнобойщику, коль предыдущий уже практически съехал. Впрочем, может быть, Бориса Джонсона на самом деле в самолете подменили. Как Надежду Савченко. Ну, вы понимаете, кто это мог сделать.

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Обсуждение
1 пользователь оставил 1 комментарий
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  • Ирина Горскова
    Да не стоит тут особо рассуждать. Ну тогда говорили одно, сегодня совершенно противоположное... Это у них уже довольно давно практикуется. Помните "пробирка" перед нападением на Ирак. А до этого Югославия... А еще ранее Хиросима и Нагасаки. Их "ценности" возьмите. Вместо того, чтобы возмутиться, что их глав прослушивают чужие, они проглотили и еще и похвалили. С террористами борьбу ведут взявшись за ручки, одев короткие юбочки с припевом: "не боимся мы...". Но спокойно бомбят свадебные, похоронные процессии, госпитали... А уходящий (как он предложил назвать его) "хромая утка" театрально, как артистик среднего пошиба спел что-то, прослезился, на публику. А ведь именно с него и брали пример эти Борисы. А переобувания-переодевания на лету-прыжке, для них это привычное занятие, это их "ценность".
    00:06
    12.01.2017
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