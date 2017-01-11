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Повторение пройденного. "Майн кампф" в Германии – опять бестселлер

18:2211.01.2017
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Переиздание Майн кампф Гитлера поступило в продажу в Германии
© Michael Dalder
Книга – это, конечно, всего лишь бумага. Но именно эта очень хорошо идет на розжиг. Так занимается сознание. И, что характерно, тот редкий случай, когда Ангела Меркель действительно ни при чем.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

Вот теперь и немцы могут сказать о себе, что они – самая читающая нация в мире. В смысле – самая читающая "Майн кампф". В ФРГ это официальный бестселлер прошлого года. 85 тысяч экземпляров вместо изначально планируемых четырех тысяч. Не хочется никого пугать, но первый раз лидером продаж "настольная книга фашизма" стала в 1933 году, когда ее автор возглавил Германию. А через шесть лет началась Вторая мировая война. Никаких аналогий. Немецкое общество сейчас совсем не в том состоянии, чтобы мечтать о мировом господстве. Но мечтать о господстве хотя бы над своей страной оно по-прежнему может.

А хочет-то уже не мечтать, а господствовать. Но не получается. А у того-то получилось. Вот и растут запросы на его инструкции. И опять эту "прозу" еще той жизни днем с огнем не сыщешь. Зато уже не надо искать огонь. Это пока не факельные шествия, но горят лагеря для беженцев. И даже мирные бюргеры ловят себя на мысли, что как-то не жалко. Книга – это, конечно, всего лишь бумага. Но именно эта очень хорошо идет на розжиг. Так занимается сознание. И, что характерно, тот редкий случай, когда Ангела Меркель действительно ни при чем. Ну это же не она виновата, что 70 лет запрета на переиздание Гитлера истекли именно во время ее правления.

Как не виновата она и в том, что злые языки нет-нет, да и назовут ее рейх "четвертым", а злые руки пририсуют ей характерный пушок над верхней губой. Но Германия попала в новый переплет фюрера с подачи мюнхенского Института современной истории. Их инициатива. Табу на "записки сумасшедшего" сняли 1 января 2016 года. Через неделю они появились на прилавках. А еще через четыре дня их там уже не было. Так же молниеносно, как блицкриг, смели и новый тираж. И еще один. Сейчас готовится шестой.

Читатели и почитатели – это две большие разницы, по-одесски успокаивают себя идеологи этого проекта. И ведь в каком-то смысле так и есть. Читатели читают. А почитатели почитают и примут как руководство к действию. Вот только сперва-то все-таки прочитают. Значит, не в приставке дело, а в корне и в тех, кто с ним пристает. Но издатели настаивают на профилактическом эффекте. Так строгий родитель заставляет несмышленого сына выкурить всю пачку сигарет сразу или выпить залпом бутылку спиртного. Ну чтобы отбить у того охоту. Даже если ее не было. У них получилось. Читают запоем.

Это могло бы сойти за попытку проверить немцев на вшивость. Но не вшами же. Хотя формально все приличия соблюдены. Двухтомник сопровождается "обширными научными комментариями, призванными оспорить тезисы фюрера". Но, во-первых, все уже прокомментировали в Нюрнберге. Во-вторых, 3,5 тысячи примечаний – это те самые сноски, которые, как правило, пропускают, чтобы не отвлекаться от текста. Пусть не по размеру шрифта, но по сути они – как мелкие противопоказания к рекламе. Заметят или нет – не важно. Зато у издателя совесть чиста. Они бы еще написали, что "Минздрав предупреждает: нацизм опасен для вашего здоровья".

Читателя оставляют один на один с Гитлером. А дальше… Вопрос воспитания. Или перевоспитания. Мигранты. Теракты. Социальная депрессия. И предательская мысль: а он, оказывается, не так уж и неправ. А потом, если вдруг домашним покажется, что от кого-то попахивает фашизмом, всегда можно сказать: это мальчишки бритоголовые на улице читали, а я просто рядом стоял. 85 тысяч экземпляров – это, конечно, не 12 миллионов в Третьем рейхе. Но самое первое издание "Майн кампф" в середине двадцатых годов вышло даже меньшим тиражом.

А потом был тот самый книжный бум 33-го года. Потом – обязательное изучение и подарочные томики для молодоженов. Потом 39-й, 41-й… Удивительно, и чего это Запад боится Третьей мировой? В Германии ведь еще даже не решили, стоит ли преподавать Гитлера в школе. Хотя уже и не видят в этом ничего плохого. Здесь настаивают на том, что общество должно знать врага в лицо. Но, может, для этого перед этим самым обществом достаточно было просто поставить зеркало. А чтобы отбить интерес к такой книжке, всего-то и надо, что рассказать, кто убийца и чем он кончил. В том числе и Германию.

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