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Конец игры. Команда Обамы покидает сцену без аплодисментов

13:3011.01.2017
(обновлено: 19:14 11.01.2017)
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Барак Обама во время прощальной речи в Чикаго. 10 января 2017
© AFP 2017/ Joshua Lott
Мало на какого президента США при вступлении в должность возлагалось столько надежд. Авансом набралось даже на Нобелевскую премию. И вот восемь лет позади, настал момент подведения итогов. А с итогами - как-то не очень.

Автор Илья Харламов, радио Sputnik

Руководители многочисленных американских спецслужб в последние месяцы — самые яркие и непредсказуемые ньюсмейкеры. Такое ощущение, что все они в связи с победой Дональда Трампа пошли вразнос. В их компетентности сомневаются авторитетные американские издания и эксперты, а не только иностранные наблюдатели. Один доклад об атаках российских хакеров чего стоит. Ни доказательств, ни явок, ни паролей, ни имен, ни фактов. Хотя, казалось бы, если таковые есть — опубликуй их и поставь жирную точку в этой истории. Чтобы прогрессивное человечество не сомневалось в "коварных замыслах" Москвы. Но в силу того, что с доказательной базой — огромные проблемы, приходится отделываться заявлениями одно абсурднее другого. Или введением новых антироссийских санкций, которые, по замыслу авторов этой инициативы во главе с большим "другом" России сенатором Маккейном, должны затруднить будущий диалог Москвы и Вашингтона.

Разгрузка военной техники из США в немецком городе Бремерхафен. Январь 2017 года
© REUTERS/ Fabian Bimmer
Польский публицист: Обама сделал "последний подарок" Восточной Европе
Статусные разведчики и другие спецслужбисты плотно взялись за обработку Дональда Трампа, за попытки модерации его будущего внешнеполитического курса и выстраивания отношений с Россией. Что, конечно, напоминает некий детский сад, а никак не поведение взрослых серьезных мужчин. Так, главы спецслужб доложили избранному президенту о том, что их российские коллеги якобы собирают дискредитирующую его информацию личного и финансового порядка. Трамп, кстати, оперативно среагировал, назвав публикацию ложных новостей о себе "охотой на ведьм".

Директор ФБР Джеймс Коми решил на этот раз пойти дальше других. Для того, чтобы навести полный ужас на окружающих, включая Трампа и его соратников, он сообщил, что хакерским атакам подергались не только демократы, но и некоторые ресурсы Национального комитета Республиканской партии. И выглядит это с учетом концепции Вашингтона о жесткой борьбе Москвы с Хиллари Клинтон в пользу Трампа как минимум странно. Впрочем, если учесть, что у уходящей команды Барака Обамы явный кризис жанра и судорожные попытки нанести максимальный политический ущерб будущему хозяину Белого дома, то все становится на свои места. Можно валить все яйца в одну корзину под названием "глобальная агрессия России". Кстати, в этом смысле свою лепту внес и глава американской Национальной разведки Джеймс Клеппер. Он заявил, что Россия имела возможность оказать воздействие на выборы более чем в 20 странах за последние годы. Что, конечно, делает честь Москве и ставит под вопрос профессионализм и реальные возможности нынешней вашингтонской команды.

Здание Конгресса США в Вашингтоне
© AP Photo/ Evan Vucci
Мнение: угроза новых санкций против РФ – "подрыв" президентства Трампа
С этим хором несколько диссонировал глава ЦРУ Джон Бреннан. Возможно, в надежде остаться у дел после 20 января, поскольку дальнейшая карьерная судьба всего американского силового начальства мало кому видится в радужных тонах. Бреннан считает, что администрация президента США просчиталась с "арабской весной" и насаждением в других странах демократии западного образца. С такой постановкой вопроса, конечно, сложно не согласиться.

Между тем, сам Барак Обама, пообещавший гладкую передачу власти новой администрации и игнорирующий теперь свое же обещание, выступил в Чикаго с прощальной речью. Он ожидаемо повторил, что соперники Соединенных Штатов, такие как Россия и Китай, не могут сравниться с его страной по влиянию в мире. Затем в очередной раз предрек разгром запрещенного в РФ и ряде других стран террористического "Исламского государства" и предупредил, что американским ценностям угрожают исламисты и автократические режимы. Все как по нотам. Впрочем, напоследок он неожиданно призвал сограждан "броситься выполнять задачу восстановления демократических институтов", которые находятся под угрозой. Обама под эту идею подвел некую политическую базу, больше похожую на набор демагогических словосочетаний. Но ноги-то, что очевидно уже всем, растут совсем из другого места. Вот если бы победила "правильная" Хиллари Клинтон, то никакой угрозы американской демократии не было бы и в помине.

Министр обороны США Эштон Картер. 25 октября 2016 года
© РИА Новости. Charles Platiau
Глава Пентагона напоследок "уел" Москву из политического "астрала"
Так что, делая подобные заявления с привкусом досады и обиды на победу республиканца, Обама показал себя не в лучшем свете. А тут еще и сами американцы не в восторге от результатов его правления. К примеру, согласно последнему опросу, большинство американских военнослужащих негативно оценивают работу президента в качестве главнокомандующего. А обыватели так и вовсе считают его "слабаком". И даже последние сколь активные, столь же и деструктивные усилия уходящего лидера вряд ли смогут изменить эту точку зрения.

Так что самое время Бараку Хуссейну успокоиться и подумать о будущем. Есть, кстати, и варианты. Гендиректор одного из музыкальных сервисов предложил Обаме работу в компании в качестве "президента плейлистов". Уж очень хорошие получались у хозяина Белого дома плейлисты для тренировок. Вот только сложно предсказать, пойдет ли этот бизнес в гору после такого трудоустройства, или с нее покатится.

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2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • ewshew в ответ пользователю Серега Сержик(показатьскрыть)
    Серега Сержик, эк ты задвинул...согласно последнего опроса?

    Вопрос

    Как правильно: согласно чему или согласно чего?

    Предлог согласно в современном русском языке требует дательного падежа, правильно: согласно чему, не чего.

    Уже в XIX веке конструкция согласно чего, то есть с родительным падежом, расценивалась как характерная примета официально-деловой, канцелярской речи. В современном русском литературном языке нормативна только конструкция согласно чему, то есть с дательным падежом. Такая конструкция должна употребляться и в официально-деловом стиле.

    Правильно: согласно закону, согласно договору, согласно приказу, согласно указу, согласно распоряжению.

    Правильно

    согласно чему – согласно закону, согласно приказу.
    Неправильно

    согласно чего.
    00:05
    12.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • Серега Сержик
    "К примеру, согласно последнему опросу, большинство американских "
    согласно ОПРОСА!!!
    (согласно чего? и следуя чему?) русский язык похоже прогуляли
    Блин, любят у нас всё заканчивать на "У"
    19:32
    11.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • ewshew в ответ пользователю Серега Сержик(показатьскрыть)
    Серега Сержик, эк ты задвинул...согласно последнего опроса?

    Вопрос

    Как правильно: согласно чему или согласно чего?

    Предлог согласно в современном русском языке требует дательного падежа, правильно: согласно чему, не чего.

    Уже в XIX веке конструкция согласно чего, то есть с родительным падежом, расценивалась как характерная примета официально-деловой, канцелярской речи. В современном русском литературном языке нормативна только конструкция согласно чему, то есть с дательным падежом. Такая конструкция должна употребляться и в официально-деловом стиле.

    Правильно: согласно закону, согласно договору, согласно приказу, согласно указу, согласно распоряжению.

    Правильно

    согласно чему – согласно закону, согласно приказу.
    Неправильно

    согласно чего.
    00:05
    12.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
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