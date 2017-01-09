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Переполох в Риге: латвийское "пушечное мясо" играет на руку России

13:3509.01.2017
08240
Вид на набережную Даугавы в Риге
© РИА Новости. Оксана Джадан
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Минобороны Латвии выступило с критикой сбора подписей в интернете за восстановление обязательной воинской службы. По мнению ведомства, восстановление призыва "послужит целям России", уничтожив профессиональную армию и заменив ее "пушечным мясом".

Автор Петр Малеев, радио Sputnik, Латвия

Все-таки человек – существо странное. Призываешь к чему-нибудь, кричишь во все горло, недоумеваешь: почему все молчат, хочешь привлечь внимание. Но когда внимание привлечено, и тебе начинают сначала вторить, а затем даже ленивые принимаются орать на каждом углу, тебе почему-то всем им хочется возразить: чего разорались-то?

Патриотов развелось – тьма, куда ни плюнь! Сунешься в интернет – редкий шанс не получить в мозг ядерной бомбой. Кто-то считает, что с ума посходили, более тонкие предполагают, что так кричит вакуум.

Когда нас, латвийских патриотов было немного, мы недоумевали, почему нас так мало? Теперь, когда патриоты почти все – глядишь на этих сопляков и очкариков, и как-то чисто органически хочется от этой толпы отдалиться. Хоть ордена надевай и ордены организовывай, вводи партбилеты, фейс-контроль и премодерацию.

Долгое время били мы тревогу: Россия не дремлет, что уже подозрительно. Она такая здоровая, что почти все место на континенте занимает. Стоит ей зашевелиться – и сразу под угрозой наши фарфоровые государства, сервизные объединения и хрустальные мечты. "Вдребезги!" – кричали мы из углов. "На тысячи осколков!" – вопили во все стороны. И, похоже, докричались.

Сколько мы раз твердили: надо вводить обязательный призыв. Только так коварный враг поймет, что мы готовы на все. Но тогда нас слушать не стали. А тут вылез какой-то интернет-воин и давай подписи собирать за тот же самый призыв. И внес, понимаешь, в стан патриотов раскол. Одни говорят: надо поддержать. Вторые нос воротят – к вниманию ревнуют.

А тут министерство обороны с комментариями. Говорят – а ты не слушай, говорят – а ты не верь. Мол, денег на обязательный призыв нет, людей нет. И вообще, чего вы все портите? Мы уже все прописали до 2022 года, у нас схвачено все – и сколько денег дадут, и сколько мы чего где и почем купим. Не мешайте работать. Тем более, говорят, мы тут последние российские операции в Крыму и Грузии проанализировали – там все делают профессионалы. И нам, чтобы этому противостоять, профессионалы нужны. А накой нам пушечное мясо? И вообще, чего подписи собираете? Уж не агенты ли вы Кремля? Уж не хотите ли вы ослабить боеспособность способной к бою латвийской армии?

Такие заявления раскололи расколотых патриотов еще на пару частей. Что же получается, братцы? Путаница какая-то. Мы "за" призыв или "против"? Нам же нужна большая армия, чтобы каждый любил страну. И сильная, чтобы боялись те, кто ее не любит. А тут – либо-либо. С одной стороны – так хочется, чтобы патриотичных очкариков и сопляков построили и определили в пушечное мясо. С другой стороны, с ними не навоюешь… С одной стороны – это все-таки мясо. А бросать мясо – глупо. С другой стороны – пушечное, так почему бы и не бросить…

Будь она неладна – эта ваша Россия! Она даже, ничего не делая, вносит смятение в наши стройные патриотические ряды.

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