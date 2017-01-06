Либо шах, либо ишак. Вrexit – дело тонкое

Автор Светлана Калмыкова, радио Sputnik
Процесс выхода Великобритании из ЕС вместо положенных двух лет может растянуться на все двадцать. Об этом все чаще говорят эксперты. Они отмечают, что к быстрому "разводу" не стремятся ни Лондон, ни Брюссель.
На декабрьском саммите ЕС лидеры 27 стран обсуждать Brexit с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй демонстративно отказались. Главу британского кабинета не позвали на ужин, который был посвящен этой теме. Объяснили тем, что решили сосредоточиться на внутрисемейных проблемах.
И оно понятно. Перед ЕС сейчас стоит вопрос, как сохранить единство и избежать цепной реакции. На фоне сильнейшего миграционного кризиса евроскептические настроения в Старом Свете только усиливаются. Швейцария уже отозвала заявку на членство в Евросоюзе. Во Франции лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен всерьез говорит о Frexit'e в случае ее победы на президентских выборах. Согласно опросу "Sputnik.Мнения", провести референдум по примеру британского мечтают 53% итальянцев, 43% немцев и 39% испанцев. Так что лидерам 27 стран было о чем поговорить.
Сама Тереза Мэй, которая никогда и не скрывала, что не поддерживает идею Brexit'а, объявила, что все идет по плану, и официальные переговоры с Евросоюзом начнутся в марте. При этом у британского правительства до сих пор нет плана выхода из ЕС. Кроме того, даже многие из некогда активных сторонников Brexit'а сейчас стараются не торопить события, затягивая начало переговоров с Брюсселем. Так что на разрешение всех споров между Лондоном и ЕС может уйти гораздо больше двух лет, предписанных на подобную процедуру Лиссабонским договором. К тому же по обоюдному соглашению сторон этот процесс может продлеваться. А значит, и 20 лет – не окончательный срок. За эти годы многое может измениться и в ЕС, и в самой Великобритании. Как говорится, либо шах, либо ишак.
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