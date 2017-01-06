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Либо шах, либо ишак. Вrexit – дело тонкое

10:2906.01.2017
01950
Мужчина держит в руке газету у здания парламента в Лондоне. Июнь 2016 года
© РИА Новости. Алекс Макнотон
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Шуму британцы наделали много – на весь мир. Но пока что этот шум – из ничего. У британского правительства до сих пор нет плана выхода из ЕС. А Тереза Мэй говорит, что все идет по плану. Которого нет.

Автор Светлана Калмыкова, радио Sputnik

Процесс выхода Великобритании из ЕС вместо положенных двух лет может растянуться на все двадцать. Об этом все чаще говорят эксперты. Они отмечают, что к быстрому "разводу" не стремятся ни Лондон, ни Брюссель.

На декабрьском саммите ЕС лидеры 27 стран обсуждать Brexit с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй демонстративно отказались. Главу британского кабинета не позвали на ужин, который был посвящен этой теме. Объяснили тем, что решили сосредоточиться на внутрисемейных проблемах.

И оно понятно. Перед ЕС сейчас стоит вопрос, как сохранить единство и избежать цепной реакции. На фоне сильнейшего миграционного кризиса евроскептические настроения в Старом Свете только усиливаются. Швейцария уже отозвала заявку на членство в Евросоюзе. Во Франции лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен всерьез говорит о Frexit'e в случае ее победы на президентских выборах. Согласно опросу "Sputnik.Мнения", провести референдум по примеру британского мечтают 53% итальянцев, 43% немцев и 39% испанцев. Так что лидерам 27 стран было о чем поговорить.

Сама Тереза Мэй, которая никогда и не скрывала, что не поддерживает идею Brexit'а, объявила, что все идет по плану, и официальные переговоры с Евросоюзом начнутся в марте. При этом у британского правительства до сих пор нет плана выхода из ЕС. Кроме того, даже многие из некогда активных сторонников Brexit'а сейчас стараются не торопить события, затягивая начало переговоров с Брюсселем. Так что на разрешение всех споров между Лондоном и ЕС может уйти гораздо больше двух лет, предписанных на подобную процедуру Лиссабонским договором. К тому же по обоюдному соглашению сторон этот процесс может продлеваться. А значит, и 20 лет – не окончательный срок. За эти годы многое может измениться и в ЕС, и в самой Великобритании. Как говорится, либо шах, либо ишак.

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