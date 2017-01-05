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Таблетка счастья. Западные экономисты нашли дорогу к идиллии

10:3005.01.2017
(обновлено: 10:37 05.01.2017)
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Cолнечная погода
© Fotolia/ Sergey Galushko
Что-то в вашей жизни не в порядке? Значит, вы не той химией дышите. Такую страшную антиутопию ("Футурологический конгресс") классик фантастической литературы Станислав Лем написал почти полвека назад. И ведь угадал.

Автор Татьяна Голованова, радио Sputnik

Экономисты задумались о счастье. В Организации экономического сотрудничества и развития разрабатывают формулу радости, размышляют, как же сделать страны счастливее. С одной стороны, все знают: не в деньгах счастье. С другой – рост ВВП и экономическая политика все же на восприятие мира влияют. Экономисты из ОЭСР даже провели специальную "конференцию счастья", как ее прозвали, чтобы поделиться своими соображениями.

Например, работы экономиста Джорджа Уорда 2015 года исключают вероятность влияния уровня безработицы в стране на счастье людей: безработица есть практически во всех странах. Гораздо важнее, по мнению этого автора – состояние здоровья, а также "погода в доме", то есть состояние психического здоровья. Достаточно странно, но в ежегодном индексе счастья от экономистов в некоторых бедных странах люди выглядят более удовлетворенными, чем во многих развитых государствах. Кстати, если смотреть на Россию в разные годы, можно сделать вывод, что ни рост ВВП, ни политическая повестка, как и в развитых экономиках, на наше счастье не влияют. Россияне уже давно скорее философски смотрят и на брешь в кошельке, и на (предположим) шикарный особняк: деньги приходят и уходят, а счастья хочется всегда. Ведь как ни спросишь русского человека: "А ты счастлив?", у него всегда будет один предсказуемый положительный ответ.

Вот и по данным ВЦИОМа индекс счастья россиян не опускался ниже 80% за последние два года. И это при том, что с 2014 года наблюдаются финансовые трудности, санкции, падение цен на нефть, а вместе с ними и снижение реальных доходов. Впрочем, у экспертов ОЭСР все же есть экономический рецепт счастья, настоящая панацея. Они предлагают снижать налоги, бороться с бедностью и неравенством, чтобы не было хуже, чем у соседа. Ну и во главе этого списка лекарств – инвестиции в здравоохранение. Причем конкретно в психотерапию, в лечение депрессий и новые биологически эффективные антидепрессанты. Депрессивная мать – горе в семье. А то, что работы нет или денег – это на погоду в доме влияет уже вторично, утверждают специалисты.

Похоже, экономисты всех запутали еще больше. Ведь теперь сразу и не скажешь, что стало причиной такого "заболевания", как несчастье, а что – лишь симптомами. То ли врачи из экономистов никудышные, то ли счастье у всех действительно разное.  

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