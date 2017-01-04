У страха глаза велики. Чего боялся Запад в 2016

Какие слова люди чаще всего искали в словарях в ушедшем году? Ведущие онлайн-словари подвели итоги года.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

Как страшно жить. И чем дальше, тем страшнее. Непростая ситуация и заявления политиков находят отражение в языке. Какие-то явления вдруг получают неожиданно большое распространение. И у этих явлений есть названия.

Например, на ресурсе Dictionary.com, который представляет себя как ведущий мировой англоязычный онлайн-словарь, в 2016 году чаще всего искали слово "ксенофобия". Которое и стало "словом года" по версии этого словаря. Напомним, что ксенофобия – это страх перед чужаками, главным образом – чужеземцами, и связанные с этим страхом всякие прочие негативные эмоции. Вообще-то, западные, в основном европейские политики в минувшем году не уставали уверять сограждан, что как раз этих эмоций они испытывать были не должны. Даже обязаны были их не испытывать. А люди, видно, сомневались. И лезли в словарь, чтобы понять, что именно они ощущают. В итоге – пожалуйста, встречайте "слово года-2016". Кстати, согласно итогам недавнего опроса "Sputnik. Мнения", подавляющее большинство итальянцев, две трети французов, больше половины британцев и почти половина немцев и испанцев считают, что ситуация с миграцией в их странах за последнее время ухудшилась. Поэтому такому "слову года" удивляться, наверное, не приходится.

А ведь политики, чтобы как-то направить эмоции граждан в правильное русло, деликатно напоминали им, чего и кого им лучше бояться. Например, президент США Барак Обама регулярно представлял тем, кто еще не определился, свои рекомендации. Чаще всего в топе фигурировала Россия – то между террористами и климатическими изменениями, то как главный участник американских президентских выборов и родина самых могущественных хакеров. Теперь, после победы Трампа, которую, как свято верит кое-кто на Западе, устроил Кремль, и в Германии боятся, как бы чего не вышло. Госпожа канцлер не скрывает тревоги: она убеждена, что Россия навязывает фальшивые новости и совершает хакерские атаки. А Германия так уязвима. Страшно, очень страшно.

В итоге обычные люди тоже подхватывают этот вирус тревоги и начинают всерьез беспокоиться. Может, даже не столько за самих себя, сколько за политиков, которым везде мерещатся заговоры. "Острое и безосновательное ощущение, что другие люди плохо к вам относятся и собираются причинить вам вред или подвергнуть вас критике" – так Кембриджский словарь описывает паранойю. И именно это – "слово 2016 года" по версии этого словаря.

Слова 2016 года, таким образом, определены. Паранойя и ксенофобия. Выбор – не слишком радостный. Хочется пожелать людям на Западе, чтобы в наступившем году ключевые слова в их жизни были другими. Если сильно захотеть – обязательно получится.

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