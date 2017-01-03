Заплатите за ограбление. В Рио хотят ввести новую "услугу" для туристов

Райская природа, адский уровень преступности – таков Рио-де-Жанейро. Новый мэр города надеется изменить к лучшему образ города. Его идеи трудно назвать тривиальными.

Автор Ольга Героева, радио Sputnik

Новый мэр Рио-де-Жанейро Марселу Кривелла решил позаботиться о зарубежных гостях города. Недавняя Олимпиада еще раз высветила давнюю проблему бразильского мегаполиса: изобилие банд уличных грабителей. У только что заступившего на свой пост нового мэра – прагматичный взгляд на ситуацию. О возможности извести уличную преступность он не говорит. Мэр ставит более осязаемую цель: ввести в городе своеобразную страховку туристов на случай грабежа. И деньги, соответственно, собирать с самих приезжающих. Одним из способов сбора средств он назвал обложение туристов специальным налогом, который будет включен, например, в стоимость билетов. "Мы должны гарантировать, что если на наших туристов нападут… мы возместим им убытки", – говорит Кривелла. Таким образом новый мэр надеется сделать Рио-де-Жанейро более привлекательным для туристов, которые опасаются ехать туда из-за высокого уровня преступности.

Конечно, забота о кошельках туристов – дело хорошее. Так сказать, сигнал в правильном направлении. Позаботился бы кто-нибудь еще о безопасности самих гостей Рио. Но об этом, похоже, заботиться по-прежнему должны сами туристы. Гарантий той самой пресловутой безопасности власти не дают. По сути, мэр предлагает, чтобы в случае ограбления пострадавшему компенсировали потери (из его же денег). Тут, правда, возникает вопрос: как, сколько, и кто будет судьей. Украли на тысячу, а вернули на сотню: поди докажи, что воришке досталась не безделушка какая, а дорогие часы. К тому же сама процедура выплаты наверняка займет не один день – а путешественник приехал и уехал. Неужели кто-то вернется за компенсацией?

В общем, пока что заботу мэра об иностранном туристе мало кто оценил. А некоторые – так и усмотрели в его предложении попытку дискриминации соотечественников. Например, президент городской ассоциации отелей Альфредо Лопес заявил, что если Кривелла хочет компенсировать потери туристам, то он как житель Рио-де-Жанейро тоже требует возмещения убытков от воришек. Что же, какая-то логика в этом есть – почему заботиться нужно только об иностранцах? Помните: "он весь набит валютой, а нашему-то, нашему-то?! Горько мне! Горько! Горько! – завыл Коровьев, как шафер на старинной свадьбе".

Но, вероятно, брать налог "на страховку от воров" со всех жителей Рио, а также с приезжающих в город бразильцев – чересчур радикальная мысль даже для фонтанирующего идеями нового мэра Рио. А дела в экономике страны сейчас не очень, на исцеление преступности через постепенное повышение уровня жизни расчет небольшой. То есть, нужны все-таки некие нестандартные решения. Еще одно такое решение Марселу Кривелла уже предложил: обнести Рио защитной стеной ("как Иерусалим"), чтобы защитить горожан от контрабанды оружия и наркотиков. Вот только непонятно, это-то за чей счет? Может, введут налог для контрабандистов оружия и наркодельцов? Они же люди состоятельные, могли бы и откликнуться.

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