Свежий ветер в индивидуальной упаковке. Дорого

В Китае появились в продаже баллоны с воздухом, набранным в экологически чистых регионах планеты. Потребители оценивают новинку по-разному, но спрос явно есть. И возникает следующий серьезный вопрос.

Автор Светлана Еремина, радио Sputnik

"Может, мы еще и за воздух теперь будем платить?" – как бы в шутку иногда возмущаются недовольные. Дошутились. В Китае жители Пекина и других мегаполисов, задыхающихся от смога, теперь имеют счастливую возможность приобрести чистый воздух. В продаже появились бутылки с "упакованным вручную чистым, обеззараженным и насыщенным кислородом" воздухом. На любой вкус и карман.

Самый дорогой воздух почему-то – новозеландский. Бутылка объемом чуть меньше 8 литров стоит 219 юаней (чуть больше 30 долларов). Продавцы уверяют, что бутылка рассчитана на 180 вдохов. Ну, предположим. Особенно если вдыхать неглубоко. Все равно получается 17 центов за вдох. Однако. В продаже, правда, есть воздух и подешевле – канадский. Тот же объем за 108 юаней. Экономия существенная. Имеется и еще более экономичный вариант – продукт из китайского приморского округа Вэйхай: 5 юаней – это меньше доллара. Ну да, по сравнению с импортным – почти даром. Хотя если учитывать, что человек в среднем делает от 12 до 16 вдохов в минуту, то все равно набегает. Прямо как в нашем мультфильме про поросенка Фунтика, где алчная госпожа Беладонна говорила: "Нюхни, нюхни… А у тебя денежки есть? Нет?.. Вынюхни!!!".

Потребители в китайских соцсетях оценивают новинку по-разному. Нашлись, естественно, скептики, которые подышали покупным воздухом и особого удовольствия не ощутили. Дескать, воздух как воздух. Большой разницы нет. Но спрос-то явно есть.

А если вам все это кажется небывалой экзотикой, поинтересуйтесь у россиян достаточно зрелого возраста, как бы они восприняли в юности появление в магазинах бутылок с обычной негазированной питьевой водой. Разного объема и из разных регионов. Родниковой, артезианской и горной, ледниковой. На любой вкус и карман.

И как знать. Вы уверены, что лет через …дцать в магазинах не появятся десятки разновидностей баллонов с чудесным, чистым, свежим воздухом: с высокогорья и с тропических островов, из предзакатной зимней тайги и из утренних весенних рощ? Эх, жаль эту статью нельзя считать официальной заявкой на патент. Хотя…

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