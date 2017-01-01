Хикикомори. Возможно, они где-то рядом с вами

Хотя термин "хикикомори" описывает именно японских добровольных затворников, люди с похожими симптомами существуют не только в Японии. Если встретите – пожалуйста, не пугайте их. Впрочем, встретить их как раз непросто – об этом они сами позаботятся.

Автор Ольга Соломатина, радио Sputnik

Ушел в себя – вернусь не скоро. Такое жизненное кредо исповедует примерно миллион современных японцев. Так называемые "хикикомори" – что переводится как "находящиеся в уединении" – это люди, испытывающие непреодолимые проблемы в общении. Они не работают и не учатся, почти не выходят из дома, и, соответственно, живут за счет других членов семьи. Даже простой обмен репликами с незнакомым человеком может вызвать у них приступ паники. Возраст этих добровольных отшельников – самый разный. Но подавляющее большинство – люди в возрасте до 40 лет. Заметных проблем для общества в целом от них нет – с этой бедой каждая семья старается справиться самостоятельно. Но японскому государству "находящиеся в уединении" все же влетают в копеечку: подсчитано, что на хикикомори казна теряет ежегодно почти $15 млрд недополученных налогов.

Кстати, сопоставимые убытки у казны и от другой категории молодых японцев. Речь идет в основном о великовозрастных детишках из верхней части среднего класса. В отличие от хикикомори они не испытывают никаких проблем в общении. Но тоже нигде не работают и не учатся. Просто потому, что нет такой потребности. Из дома очень даже охотно выходят – чтобы пообщаться с себе подобными. А живут также за счет работающих родственников. Которые несут куда большие расходы, нежели родители робких хикикомори. В этом случае диагноз совершенно ясен: инфантильность и безответственность. Почему бы и не пожить в свое удовольствие, если родительская зарплата позволяет?

Специалисты считают, что причина – в кризисе традиционных ценностей японского общества с его культом трудолюбия, стоицизма, верности семье и клану на грани самопожертвования. Эту систему ценностей в последние полвека азартно атакует привнесенная с Запада пропаганда всем нам до боли знакомого "общества потребления". А также идеология персонального успеха любой ценой. Но ведь успех-то для каждого свой. И кто-то вполне может считать успехом возможность беззаботно жить за счет трудолюбивых родителей.

Кстати, впервые массовое домоседство работоспособных людей начали фиксировать в Японии в 70-х годах прошлого века. Когда в стране подросло первое поколение "общества потребления". То есть, это явление зародилось задолго до проникновения в жизнь японцев интернета, который сегодня часто называют одной из главных причин асоциальности. Интернет, судя по всему, проблему лишь обострил. Но обострил заметно, лишив людей с ранимой психикой последних стимулов преодолевать себя, ища пути к общению. Именно так, судя по всему, рядом с беззаботными домоседами-бездельниками появились другие домоседы: отягощенные массой проблем хикикомори.

Японский психиатр Тамаки Сайто свидетельствует, что к нему в 90-е годы прошлого века стали приходить необычные пациенты: довольно обеспеченные родители жаловались на сыновей (а чаще сбежать от общества стремились именно мальчики), которые запирались в комнатах и не желали ни с кем общаться. И такая изоляция затягивалась порой на годы. Именно Тамаки Сайто предложил называть термином "хикикомори" добровольных затворников, которые провели в изоляции от общества более шести месяцев.

Проблема признана в Японии на государственном уровне. Добровольных затворников пытаются интегрировать в общество, власти решили создать для них специальные программы социальной помощи. Но это не так-то просто. Судя по данным последних социологических опросов, 65% японских хикикомори отказываются принимать такую помощь от правительства.

Между тем, хотя термин "хикикомори" и описывает именно японских добровольных затворников, люди с похожими симптомами существуют не только в Японии. Если встретите – пожалуйста, не пугайте их. Впрочем, встретить их как раз непросто – об этом они сами позаботятся.

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