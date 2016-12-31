Много работать – это болезнь. Медики доказали

"Гореть на работе" – это хорошо или плохо? Все зависит от конкретного случая. Установлено, что эмоциональное выгорание – это не просто нежелательно, это настоящая болезнь, которую можно и нужно лечить.

Автор Кирилл Бакеев, радио Sputnik

Какие мысли приходят на ум, когда вы слышите выражение "сгорел на работе"? Скорее всего, вам представляется кто-то с темными кругами под глазами, уставший и нервный. Многие, наверное, знакомы с этим состоянием эмоционального выгорания. Но не каждый думает, что это действительно опасно. В Бельгии об этом задумались. Власти страны официально признали эмоциональное выгорание на работе заболеванием.

Согласно местной статистике, ежегодно по причине непроходящей усталости от трудовой деятельности к врачам обращаются до 10 тысяч человек. Для страны, в которой население составляет примерно 11 с половиной миллионов, это немаленькая цифра. В 2015 году более 8 тысяч человек брали отпуска или отгулы именно по этой причине. Как выяснили социологи, рано или поздно "сгорает" на работе каждый десятый житель Бельгии. Признание этого феномена болезнью позволит повысить до 70% сумму, которую страховые компании возмещают трудящимся за посещение врачей. А министр здравоохранения обещает заняться профилактикой "выгорания" на рабочем месте.

Ученые полагают, что одна из причин возникновения этой проблемы – сокращение штатов, из-за которого нагрузка на оставшихся сотрудников возрастает. Работники, как правило, на все безропотно соглашаются, поскольку не хотят стать следующими в очереди на увольнение. И учитывая уровень безработицы в королевстве – в этом году он превысил 8% – их опасения можно понять.

Между тем Всемирная организация здравоохранения сообщает, что депрессивные расстройства стоят на первом месте среди психосоматических заболеваний. А основными причинами депрессий медики считают синдром хронической усталости и синдром эмоционального выгорания на работе. Так что давайте беречь себя.

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