Самое масштабное сокращение дипкорпуса вероятного противника со времен "холодной войны". Аргументов – ноль. Но они ему уже и не нужны – это у Трампа теперь пусть голова болит.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

Лишний на празднике. Барак Обама хлопнул дверью и сорвал ее с петель Your browser does not support HTML5 audio

Беда не уходит одна. Тянет за собой еще и остатки отношений. То, что вроде бы как могло пойти "на развод". Пусть на пару часов, но Барак Обама все-таки сумел опередить режим прекращения огня в Сирии. Кажется, что никакой связи. Так ведь никакой связи и нет. Даже в эфире CNN признают, что США оказались лишними на этом "празднике жизни". Можно представить, насколько это было неприятно лично для него. Если допустить, что до этой новости из Кремля в его голове еще вспыхивали очаги сомнений, то прекращение огня с переходом к урегулированию загасило и их.

Перебить внимание. Испортить момент. Стать ложкой дегтя. В отличие от хакерских атак тут ведь даже доказывать ничего не надо. Все видели, как лихо русские в Сирии имели его в виду. Впрочем, и хакерские атаки тоже доказывать не пришлось. Как следует из совместного доклада ФБР и ЦРУ, они, "скорее всего, ассоциированы" с российскими спецслужбами. Привет Макларену. У него слова списали. Впрочем, никакого плагиата. Точность и у них никогда не входила в число добродетелей. Собственно, именно поэтому самолеты Обамы бомбят все подряд, чтобы хоть куда-то попасть. Госпиталь – госпиталь. Свадебный кортеж – давай его. Деревня – сотрем с лица земли.

Обама и сейчас применяет тот же ковровый принцип. Выдворяет 35 дипломатов, не жалея ни женщин их, ни детей. Примерно столько процентов республиканцев поддерживают Владимира Путина. Почти один к одному. Никакой логики? Но это же Обама. В его уходящей и мстительной голове могли и не такие парадигмы сложиться. Не всуе же он Рейгана поминал. Мол, в гробу перевернулся оттого, что треть его однопартийцев благоволят хозяину Кремля. Если продолжить эту потустороннюю метафору, то получится, что теперь не только перевернулся, но еще и похлопал демократу Обаме.

Пусть до 80 высланных российских дипломатов сразу, как в 1986, он не дотянул, но это все равно самое масштабное сокращение дипкорпуса вероятного противника со времен "холодной войны". К тому же, как иезуитски подобрал момент – Рейган отдыхает. Перед самым Новым годом. Люди и вылететь не могут – билетов нет. И остаться им запрещают. Да и негде: два жилых комплекса – собственность МИД России в штатах Нью-Йорк и Мэриленд – Обама "опечатал".

При этом даже сам с собой не договорился. Его администрация трактует это как ответ на "преследование сотрудников американского посольства в Москве". Но сам Обама называет российских дипломатов "разведчиками". Надо полагать, включая женщин и детей. Их депортируют в течение тех же 72 часов. Уже бы просто промолчал. Все же и так понятно. В том числе и почему санкции против ГРУ и ФСБ. Столько оплеух от них получил, что не мог не отомстить хотя бы так. Неважно, что они и без этих запретов невыездные. А вдруг… Было бы еще веселей, запрети он посещать США секретным агентам. Хороши бы они были, если бы спрашивали разрешение.

Обама, конечно, не удивил, но и не дожал. Почему в его черном списке опять нет Путина? Напрашивался же. Ну, хотя бы Шойгу с Лавровым. Вот как бы они тогда ответили зеркально? Если по фамилии, то ему все равно. Если по должности, так это у Трампа пусть голова болит. Хотя Обама и так постарался, чтобы тот не знал, с чего же именно ему начать. Тем более что и теперь неизвестно, чем именно этот кончит. Три недели-то у него еще есть.

В общем, хотел хлопнуть дверью, но сорвал ее с петель. Теперь в наших отношениях гуляет ветер. Но, может быть, так будет проще их проветрить.

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