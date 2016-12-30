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Непотопляемый. Потому что не тонет. Кэмерона могут сделать генсеком НАТО

16:1930.12.2016
(обновлено: 16:53 30.12.2016)
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Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон
© РИА Новости. Алексей Витвицкий
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Натовцам, если они согласятся на Кэмерона в качестве генсека, главное – не доверять ему стратегическое планирование. Как показывает опыт Соединенного Королевства, выйдет боком.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

Непотопляемый. Потому что не тонет. Кэмерона могут сделать генсеком НАТО

Самые наблюдательные теперь припоминают. После того, как он дрожащим голосом объявил о своей отставке, сошел с парапета и, удаляясь, казалось, подобно Геббельсу с супругой в финальных кадрах "Освобождения", вдруг замурлыкал себе под нос какой-то незатейливо-веселый мотивчик. Вряд ли это был саундтрек к "Титанику", но этот Кэмерон, который Дэвид, будто тоже знал, что он-то как раз не потонет, а значит – его песенка еще не спета.

Так и получилось. Запад в желании примерно проучить Британию решил в отместку за выход из ЕС сделать самым счастливым британцем того, кто громче всех против этого выхода выступал. Даже несмотря на то, что, по сути, это сам Дэвид Кэмерон его и спровоцировал. Экс-премьера Brexit и так уже неплохо кормит. За лекции о нем и его последствиях он получает суммы, сопоставимые с гонорарами самых звездных английских футболистов. Но через пару лет его доход может увеличиться еще на 260 тысяч евро ежемесячно. И это только оклад генсека НАТО. Есть еще премии, внеурочные и прочие поощрения за ненормированный Сизифов труд.

И не то чтобы Йенс Столтенберг уже не справлялся. Напротив, он очень даже убедительно доказывает, что в этой ипостаси много ума не надо: поливай да бей. В смысле, тоже "поливай" Россию недобрым словом. Но год-два и его срок закончится. А чтобы не было сомнений в неизменности курса, равно как и иллюзий, что в нем возможны коррективы, о преемнике в блоке решили позаботиться заранее. Кэмерон, как пишет Daily Mail, это лишь один из самых вероятных вариантов. Но, по мнению источников газеты, если Тереза Мэй предложит его в генсеки альянса, он будет вне конкуренции.

На самом деле – все при нем. Кроме должности. Но и это достоинство – как продолжение недостатка. Там ведь как думают: если лишился своего поста в расцвете сил, значит – неудовлетворенный, нереализованный, голодный до больших свершений. Не случайно же в главное кресло НАТО в последнее время пересаживали тех, кого принято называть "из бывших". Андерс Фог Расмуссен – экс-премьер Дании. Йенс Столтенберг до Брюсселя возглавлял правительство Норвегии. Если рассматривать последнее место работы в качестве критерия, то у Кэмерона в этом кастинге точно нет соперников.

Ну, разве что Меркель вдруг окажется свободной. Хотя даже у нее шансов не больше. Понятно, что в альянсе в любом случае все под англосаксами ходят. Но давненько натовской братией официально не руководил  чистокровный британец. А ведь с них все и начиналось. В 1952 Гастингс Исмей стал первым генсеком. В 1984 пришел Питер Каррингтон. Джордж Робертсон отслужил в 2003. И все. Но сейчас для них опять самое подходящее время. Учитывая известные обстоятельства, такое назначение стало бы олицетворением того, что Британия даже после Brexit'а не выпадает из обоймы. Тем паче если это будет Кэмерон.

На Россию у него большой зуб, и не один. А во рту у него длинный язык, который за этими зубами не держится. Другое дело, что в Брюсселе о видах на Британию, если они у него все-таки остались, ему, пожалуй, придется забыть. Пусть поинтересуется у бывших генсеков альянса. Оттуда не возвращаются. Ну, только если советником к Порошенко, как Расмуссен. Но лучше уж, наверное, небытие. Натовцам же, если они согласятся на Кэмерона, главное – не доверять ему стратегическое планирование. Как показывает опыт Соединенного Королевства, выйдет боком. Точнее, королевство все никак не выйдет. Зато Кэмерон уже не тонет.

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