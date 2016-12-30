Война – это мир. На Украине работает британское "министерство правды"

Британцы в уходящем году не жалели денег на украинские СМИ. Не на все, конечно – так никаких денег не хватит. За год Лондон вложил в медиапроекты на Украине 6 млн фунтов стерлингов. Деньги давали, конечно, только самым объективным изданиям.

Автор Светлана Еремина, радио Sputnik

Обвинения в адрес российских СМИ из-за якобы необъективного освещения событий и даже "пропаганды" звучали за прошедший год на Западе, не утихая. Все в России, мол, неправильно понимают. В Сирии на самом деле – совсем немного террористов, просто чуть-чуть. А против правительства и собственного народа сражаются в основном ну очень умеренные оппозиционеры – открытые лица, ясные глаза, все как положено. И на Украине никаких неонацистских группировок нет. Официальной реабилитации пособников нацизма – тем более. Это все из Москвы клевещут. И Запад обязан с этим бороться. Вот и решили западные ответственные люди не жалеть денег на правду. Впереди, в гуще битвы, как всегда – смелые американские ковбои. Но о них – как-нибудь в другой раз. Сегодня поговорим о той самой стране, где, по прикидкам одного британского автора-фантаста, примерно году так к 1984 должно было появиться Министерство правды. Работающее по принципу "Война – это мир". Короче, о Британии.

Британцы в уходящем году не скупились на распространение в мире правды. Начали с Украины. За 2016 год Лондон потратил на разные украинские медиапроекты аж 6 млн фунтов стерлингов. Гранты раздавали, конечно, только самым правдивым изданиям. Чтобы те доносили свою правду до украинцев – в том числе и на юго-востоке. Ведь там, в Донецке люди не знают, как на самом деле к ним относится Киев вместе с его западными друзьями. Поэтому Лондон профинансировал, например, проект под названием "Сильнее вместе – Восток", который "направлен на сокращение негативного восприятия демократического развития Украины среди общин, затронутых конфликтом в восточной части страны". Чтобы в Донбассе, наконец, уразумели, что на самом-то деле каждый прилетающий к ним от ВСУ снаряд – страстный призыв к демократии по-киевски.

Но по-британски четко оценивать суть конфликтов в сегодняшней Украине должны люди не только на юго-востоке (хотя там – прежде всего). На остальной территории страны людям тоже нужно разъяснять, что с Украиной происходит. Откуда конфликты, почему столкновения. А местные медиа работают настолько топорно, что только хуже все получается. Но помощь идет: 100 тысяч фунтов прибыло из Лондона на создание Школы журналистики при Украинском католическом университете. Проект должен был "повысить качество освещения конфликтных вопросов в СМИ, стимулировать правильное понимание таких проблем обществом". Единственно правильное понимание – это же хорошо, верно? "Мы обучаем около 1,5 тысяч журналистов, освещающих столкновения в стране, в 15 университетах по всей Украине", – сказано на официальном портале программы.

В общем, никакой политики и пропаганды – незамутненно чистая журналистика. Как и в случае с порталом Stopfake.org, выпускающим продукцию, между прочим, на десяти языках. Девиз портала – "Борьба с неправдивой информацией о событиях в Украине". То есть, правда, только правда и ничего кроме правды – как во всех других случаях. Молодцы! За это изданию – тоже 100 тысяч фунтов из Лондона. Потому как ребята исключительно объективные. Их проект, как честно сказано у них на сайте, "никак не связан и не поддерживается финансово правительственными организациями Украины". Ну то есть, от Киева – только политическое благословление. А деньги из украинского госбюджета этому проекту и без надобности. Изначально, в 2014 они были участниками некой программы Digital Future of Journalism – о чем на сайте тоже честно сказано. Не сказано лишь о том, что эта программа существовала в том числе за счет грантов Госдепа США. А потом эстафету подхватил "Национальный фонд в поддержку демократии" – редакция портала мелким шрифтом и об этом сообщает. Забыв, правда, упомянуть, что это за фонд. Может, украинский какой? – подумает читатель. И будет неправ. Фонд создан и финансируется конгрессом США. Опять-таки для продвижения в мире единственно верной версии демократии.

То есть, как видим, получатели лондонских грантов – люди проверенные. Их еще американские коллеги проверяли, а британские – продолжили. К демократии все эти украинские "акулы пера" так и тянутся. Что захочешь – то и разоблачат, а что скажешь – то со всей принципиальностью утвердят. А все на Украине, кто думает и говорит иначе – жертвы российской пропаганды. Неправильно все видят и слышат. А как надо – это им объяснят. Благо американские и британские кураторы уже научили. И чтобы никакой пропаганды.

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