Раз штаны падают – талия тоньше. Киев учится позитивно смотреть на ситуацию

Бывает, что ВПК становится одним из "локомотивов" экономики. Но это – не украинский случай. Там расходы на оборону только добивают остатки производства и соцсферы. Причем Киев торжественно обязуется докончить начатое.

Автор Олег Обухов, радио Sputnik

Национальная оборона – главный приоритет Киева на 2017 год. Акцент будет сделан на ее финансовую поддержку и реформирование. Об этом заявил премьер Украины Владимир Гройсман. Из чего можно сделать вывод, говорят эксперты, что ситуация в экономике правительство заботит меньше, чем состояние ВСУ. Конечно, украинские власти упомянули о том, что есть планы по улучшению бизнес-среды и развитию отраслей, и о том, что будут наращивать добычу собственных энергоресурсов. Однако это, констатируют экономисты, повторяется из года в год, а реальных позитивных сдвигов как не было, так и нет.

Национальный ВВП за два предыдущих года показал минус 15%. В этом году глава кабмина обещает рост на полтора процента. Но эксперты говорят, что вряд ли его прогнозам суждено сбыться. Один процент – и то хорошо бы. Вопрос еще и в том, от какой исходной базы идет рост (вспомним про минус 15%) и какой ценой он будет достигнут (если будет). МВФ и Всемирный банк прогнозируют для Украины в уходящем году инфляцию 15%. А согласно экспертному консенсус-прогнозу УНИАН, рост ВВП по итогам 2016 может составить 1% – но при инфляции до 19%.

Денег в бюджете отчаянно не хватает – и за все платит население. Высокой инфляцией, ростом тарифов ЖКХ, сокращением социальных программ. Одна история с "Приватбанком" чего стоит. Как говорят, чтобы не допустить краха всей банковской системы страны, государство вынуждено было фактически национализировать тонущий банк. А заплатит бюджет, в котором и так – дыра на дыре. Ситуация в финансовой и банковской системе калькой ложится и на ситуацию во всей экономике. Инвестировать в Украину сейчас никто и не решается, даже местные олигархи. В общем, если посмотреть на тенденции в экономике 2016 года, то вряд ли стоит предполагать, что в следующем году произойдет чудо. Но граждане Украины все же надеются на улучшение ситуации, несмотря на то, что объективные показатели – в отличие от Гройсмана – говорят об обратном.

Причем в случае с Украиной экономические проблемы никак не спишешь на внешние факторы – хотя украинские политики, конечно, пытаются. На самом деле проблемы на Украину "прилетели" не откуда-то, а именно из Киева. Как заложили основу в 2014 году, так ей и следуют. Эксперты характеризуют ситуацию как "мародерское освоение экономики". Хорошо хоть у страны был солидный запас прочности еще с советских времен. К тому же, как ни крути, кое-что подкидывают МВФ, ЕС, США и иже с ними. Правда, держат на коротком поводке. Но и на том спасибо. Хотя денег хватает только на то, чтобы штаны совсем не упали. Вопрос – сколько еще удастся продержаться? И штанам – и изрядно похудевшей украинской экономике.

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