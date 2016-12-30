Виляющий тандем. Парижу и Берлину все труднее работать слаженно

Франко-германский "тандем" – историческая и экономическая основа евроинтеграции – пока еще рулит. Но оба участника тандема, похоже, устали. И на развилках трассы все заметнее смотрят в разные стороны.

Автор Кирилл Бакеев, радио Sputnik

В 2017 году сразу в двух странах-"локомотивах" Европы пройдут выборы. Во Франции изберут нового президента, а в Германии – нового федерального канцлера, а, возможно, и не очень-то нового. Ангела Меркель объявила, что собирается в четвертый раз занять эту должность. Ее предвыборную кампанию возглавит Петер Таубер, генеральный секретарь Христианско-демократического союза, но в этот раз у Меркель гарантий победы нет. У ХДС все больше проблем с оппозиционерами, которые обошли их в некоторых регионах страны. Все-таки миграционный кризис повлиял на мнение жителей Германии, да и к тому же обострил отношения внутри политических объединений. Рейтинг нынешнего канцлера и ее Христианско-демократического союза резко упал.

Однако в целом условия для переизбрания Меркель все же неплохие. После аккуратного устранения с политической сцены главы МИДа Франка-Вальтера Штайнмайера конкуренты у Меркель так себе: население доверяет им меньше, чем действующему канцлеру. Глава партии Христианско-социальный союз Хорст Зеехофер на втором месте по популярности: уверенность в его силах справиться с кризисами наступающего года высказали 39%. А вице-канцлеру Зигмару Габриэлю доверяют, по данным последних опросов, 35%.

Тем временем избирательная кампания во Франции обещает быть намного интереснее немецкой. В основной схватке сойдутся три политических силы. Партия "Республиканцы", Социалистическая партия и "Национальный фронт". Пока только социалисты не определились со своим кандидатом в президенты. Впрочем, эксперты уверены, что партия может не рассчитывать на участие своего выдвиженца во втором туре. И даже решение Франсуа Олланда не баллотироваться не спасет положения. Французы устали от неэффективной политики Олланда и его команды, да и от самих социалистов тоже. По данным ноябрьского соцопроса издания Le Monde, Олландом на посту президента довольны всего 4% избирателей, он стал самым непопулярным президентом Франции за все время опросов. Трудовую реформу так и не закончили, страна занимает седьмое место в ЕС по уровню безработицы. Социалисты не справились с миграционным кризисом и террористической угрозой. Но при всем этом продолжают выступать за дальнейшую интеграцию с ЕС во всех возможных сферах и прием новых беженцев. Так что не имеет большого значения, кто же победит на праймериз социалистов – он все равно будет политической копией Франсуа Олланда.

На фоне социально-экономических проблем и миграционного кризиса в ЕС привлекательно выглядят кандидаты-евроскептики. Особенно примечателен сторонник более независимой внешней политики Франции, кандидат от партии "Республиканцы" и бывший премьер-министр Франсуа Фийон. На праймериз он обошел своих однопартийцев Алена Жюппе и экс-президента Николя Саркози с результатом 66% голосов. Экс-премьер призывает сограждан к неоголлизму – обновленным идеям генерала Шарля де Голля.

Тройку партий, которые должны представить кандидатов – потенциальных лидеров французской предвыборной гонки, замыкает "Национальный фронт", стремительно избавляющийся от былого имиджа маргинальной политической силы. Согласно соцопросу агентства Ipsos, кандидатуру лидера партии Марин Ле Пен поддерживает 29% французов. Кроме ужесточения миграционной политики и независимости от Брюсселя, Ле Пен, говорят эксперты, может разрушить традиционный тандем Германии и Франции, который долгое время был основой евроинтеграции. Нам же остается только наблюдать за тем, как проявят себя политики "новой волны" на предстоящих выборах.

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