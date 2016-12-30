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Это будет совсем другой год во всем. Экономика мира и России в 2017

11:2330.12.2016
03392
Это будет совсем другой год во всем
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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Если уходящий год был периодом политических сюрпризов в США и Европе, то год наступающий будет годом обновления большинства экономических трендов. Это не столько прогноз, сколько констатация.

Автор Татьяна Голованова, радио Sputnik

Экономисты назвали самые главные события 2016 года в мировой экономике. Конечно, чаще всего на финансовые показатели и настроения инвесторов влияли политические события. Но и значение профильных новостей нельзя преуменьшать. Если кратко подвести итоги, то в мире "балом правили": выход Великобритании из ЕС, победа миллиардера Дональда Трампа на выборах президента США и, конечно же, договоренности ОПЕК и независимых производителей нефти о сокращении добычи.

Если говорить о результатах отдельных стран, то тяжелее, чем остальным, пришлось в 2016 году Венесуэле и Украине. И если Киеву хоть как-то помогал МВФ, то Венесуэла осталась один на один с нефтяным и продуктовым кризисом. Деньги в стране обесценились настолько, что их принимают в магазинах не считая, по весу. Похоже, что в 2017 будет не лучше. Не очень оптимистичный прогноз у экспертов и по Китаю. Юань хоть и включили в корзину валют МВФ, но в свободное плавание его на родине не отпускали. Активно нарастает отток капитала из страны, а компании и провинции не спешат снижать долговую нагрузку. В аутсайдерах нового года будет Европа, уверены аналитики. ЕС c большим трудом решает миграционный кризис, Brexit ударил по единству, а проблемы периферийных стран отложили в долгий ящик. И в 2017 году он может превратиться в ящик Пандоры.

Самое большое влияние на экономические системы оказывают США. Все-таки пока это крупнейшая экономика мира. Поэтому на эту страну и события в ней стоит обращать самое тщательное внимание в 2017. Доллар продолжает укрепляться к мировым валютам, а фискальные планы избранного президента могут перегреть фондовые рынки.

Отдельно стоит сказать и о России. Год был трудным, но он показал главное:  страна выходит из кризиса, а экономика действительно нащупала "дно" – и сумела оттолкнуться от него. То есть, сделала то, что никак не удавалось бывшему министру, а ныне подследственному Алексею Улюкаеву. Теперь даже международные институты прогнозируют рост в 2017. Окончательно разбилась мечта Запада об эффективности антироссийских санкций. И яркое тому доказательство – участие иностранцев в приватизации "Роснефти". Правда, обида затаилась в сердцах уходящей администрации Белого дома и их друзей в Европе. Они регулярно анонсируют новые ограничения. Но единственной эффективной мерой мог бы стать запрет на покупку у Москвы нефти и газа. Однако это стало бы наказанием одновременно почти для всей Европы. Поэтому новые санкции вероятны, как падение метеорита. Все знают, что камни с неба могут упасть, но люди в касках из-за этого не ходят. Ибо шанс – один на "стопятьсот" миллиардов. Конечно, каким будет 2017 для экономики, зависит от действий властей, внешней конъюнктуры и выбранной стратегии. Но не стоит забывать, что в конечном итоге все еще зависит и от нас самих. Точнее – от каждого из нас.

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