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"Я решаю проблемы". При Трампе Брюсселю придется отвыкать верить в чудеса

11:1630.12.2016
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Избранный президент США Дональд Трамп
© AP Photo/ Evan Vucci
"Я здесь для того, чтобы говорить вам, что вы должны делать. И когда я говорю что-то делать, делайте это". Таково кредо одного известного и небедного американца, профессия которого – решать проблемы. Мы думали, такие бывают только в кино.

Автор Илья Харламов, радио Sputnik

Нескрываемый ужас и полная растерянность. Такова рефлекторная реакция европейских правящих элит и руководства НАТО на победу Дональда Трампа и его яркие заявления. В их глазах он – непредсказуемый революционер, ломающий установленный миропорядок и взаимоотношения внутри коллективного Запада. Еврочиновники и натовское начальство искренне рассчитывают, что президент Трамп будет поступать иначе, нежели кандидат Трамп. В Брюсселе, Берлине и некоторых других точках Европы надеются, что все останется на своих местах. Америка будет главным спонсором Североатлантического альянса, в случае чего всегда готовая "прикрыть" партнеров. Или на худой конец помочь деньгами. Трампа буквально заклинают продолжить линию Обамы. А именно: давить на Россию и не подвергать сомнению участие США в таких форматах, как НАТО и ВТО. Генсек альянса Йенс Столтенберг по-детски наивно сформулировал общую позицию европейских партнеров Вашингтона: Европа "нуждается в сильном американском лидерстве". Тем самым, по сути, он еще раз констатировал отсутствие в Старом Свете какого бы то ни было суверенитета.

Придется его обретать и привыкать к самостоятельности. Никакой рациональной основы для предположений, что Дональд Трамп будет делать именно так, как ему рекомендуют европейские политики, нет и в помине. Они скорее верят в этот сценарий, не хотят и думать, что все может радикально измениться. Но некоторые кадровые инициативы избранного президента позволяют предполагать, что он будет придерживаться не чужой, а своей собственной, живописно очерченной в ходе предвыборной гонки линии. Ведь если вдуматься, то шок европейцев, которые делали ставку на Хиллари Клинтон, но с треском проиграли, понятен. Избранный американский лидер наговорил такого, от чего у них – волосы дыбом. О том, что США поладят с Россией, а Владимир Путин политик мирового уровня, с которым нужно считаться. Что Вашингтон может пересмотреть позицию по Крыму. Что европейским странам следует не рассчитывать на Америку, а платить за свою безопасность. Что так называемое "Исламское государство" (запрещено в РФ) будет уничтожено: период игр и тайных сговоров прошел. Наконец, что Североатлантический альянс явно устарел, и если он развалится – туда ему и дорога.

Более того, Дональд Трамп откровенно приветствовал результаты прошедшего в Великобритании референдума о выходе из ЕС и заявил, что двустороннее сотрудничество США с отдельными странами куда выгодней и полезней, чем существующее ныне положение вещей. Иными словами, центробежные процессы в Европе нового американского президента ничуть не волнуют. В отличие от еврочиновников, вся карьера которых построена на самом факте существования и расширения Евросоюза, но никак не на его скукоживании. Важный маркер будущей архитектуры взаимоотношений США с Европой – это окончательно забуксовавшее Трансатлантическое партнерство. У Трампа оно, так же как и Тихоокеанское, не вызывает никакого интереса. Более того, он готов вывести свою страну из всех подобных проектов и жестко их критикует. А теперь еще и сами европейцы стали говорить, что Трансатлантическое партнерство, если оно когда-нибудь состоится, ударит по их экономике.

Все очевидней, что главный лозунг Дональда Трампа "Америка в первую очередь" – далеко не пустая риторика. С тем, что эта формула станет реальной политикой Вашингтона, многим придется смиряться. Например, в Киеве. Там ведь уверовали, что у США существует некая долгосрочная стратегия, связанная с Украиной. Но все гораздо проще. Для уходящей администрации Обамы незалежная стала инструментом давления на Россию. Этаким молотком. Но стоит сломаться деревянной ручке данного орудия труда, как его без жалости выкидывают в дальний ящик и он там благополучно покрывается пылью. Либо хозяин просто решает сменить набор надоевших инструментов. Тем более если таковые вопреки реальности и здравому смыслу все время требуют еды и оружия.

Барак Обама сотоварищи в экстренном порядке принимают одно за другим решения, которые, как они считают, затруднят политическое будущее Дональда Трампа. Что называется, усиливают негативный фон. К примеру, в контексте отношений США и России. Это такая своеобразная политическая месть демократов. Однако избранный американский президент, который в своей жизни много чего повидал, имеет прививку от сложностей. Его характер и опыт, собственно, и играют роль такой прививки. Он всегда умел восстанавливаться после падений. Об одном из героев выдающегося режиссера Квентина Тарантино – мистере Вольфе, говорили так: человек, который решает проблемы. То же самое можно сказать и о Трампе.

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