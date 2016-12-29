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Предъявите аккаунт! Таможня США ввела "тест на честность"

18:4729.12.2016
(обновлено: 18:51 29.12.2016)
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© РИА Новости. Александр Кряжев
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Перед террористами на границе США теперь воздвигнут мощный заслон. Посмотрит с прищуром офицер на въезжающего: "А покажи-ка, дружок, свой аккаунт". Злодея сразу поберут, а честного человека впустят. Только данные перепишут – так, для порядка.

Автор Ольга Героева, радио Sputnik

Американские власти нашли новый способ выявления террористов. Безотказный. На таможне теперь интересуются, какие соцсети и под какими именами посещают прибывающие в США иностранцы. Дело это добровольное, а отказ вроде бы никак не влияет на въезд в страну. Правда, по американским законам офицер иммиграционной службы может просто так развернуть человека даже при наличии визы. И причины не объяснит – то ли турист лицом не вышел, то ли офицер не с той ноги встал.

Но смысл нововведения все же как-то ускользает. Что они там, прямо на таможне, выяснят в аккаунтах въезжающих? Ничего. Если, конечно, въезжает не самый откровенный террорист. Потому что террорист не откровенный наверняка скажет, что в соцсети он вообще не ходит. Хотя нет – вот тут-то его, болезного, и скрутят: не может, дескать, быть такого. Придется теперь террористам разные аккаунты заводить – один для себя, второй – для таможни.

Удивляет то, что весь этот тест на честность вводят, когда все уверены, что социальные сети и почтовые сервисы и так уже под колпаком. Сколько написано про то, как через чистые руки американских разведчиков прошли миллионы аккаунтов Yahoo Mail. Сервис, правда, все отрицает. Да и про некоторые соцсети примерно то же писали. Сети, конечно, от всего тоже открестились, но, как говорится, осадочек остался. Впрочем, для них новая инициатива американских властей – как камень с души. Теперь пользователи сами все о себе расскажут и покажут. Честному человеку скрывать нечего. А нечестные… Ну им не привыкать врать. На то они и нечестные. Так что похоже, что террористы тут явно ни при чем, хотя с них все и начиналось. Обама пообещал проверять социальные сети кандидатов на получение визы после теракта в Сан-Бернардино в конце 2015. Ведь одна из убийц – Ташфин Малик вполне откровенно высказывалась перед бойней в сетях, в том числе о своих симпатиях к запрещенному в РФ и ряде других стран "Исламскому государству". Громче всех требовал проверять социальные сети въезжающих сенатор Джон Маккейн. Он-то идет в ногу со временем.

Ну вот, теперь сделано. Перед террористами на границе США воздвигнут мощный заслон. Посмотрит с прищуром офицер на въезжающего: "Паспорт – ладно, покажи-ка лучше, дружок, свой аккаунт.  Давай, не стесняйся". Взглянул на смартфон – и все ясно стало. Злодея на месте поберут. А честного человека отпустят. Точнее – впустят. Только данные перепишут, так, для порядка. Потом посматривать на публикации будут время от времени. Для порядка опять-таки.

Что тут скажешь. Все уже сказали до нас. Человечество больше всего любит чужие тайны, утверждал герой романов Юлиана Семенова Макс Отто  фон Штирлиц, он же Максим Максимович Исаев. Может, и прав Сноуден, когда призывает всех уже сегодня закрыть свои аккаунты – и спать спокойно.

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